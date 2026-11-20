Este viernes 20 de noviembre, Avior Airlines inauguró una ruta directa entre Barcelona (Anzoátegui) y Miami (Florida), con un primer vuelo que trasladó a 120 pasajeros.

El corte de cinta para el vuelo inaugural en el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui lo hizo la alcaldesa de Barcelona, Sugey Herrera, junto al fundador de la empresa, Jorge Añez, y el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Luigi Ricardo.

La mandataria municipal celebró la noticia y reconoció el esfuerzo de la aerolínea por reactivar esta conexión aérea tras siete años de pausa.

“Es una frecuencia para el turismo, pero también para la actividad industrial y petrolera, que ya hemos visto cómo se ha ido movilizando. Además de conectar con otros estados de la zona, esta frecuencia abre no solo la oportunidad de seguir impulsando la economía local, regional y nacional; también genera para el turismo una fuente importantísima para dar a conocer nuestros espacios y todo lo que tiene Anzoátegui”, afirmó Herrera.

Por su parte, Jorge Añez recalcó que estas operaciones impulsarán el sector petrolero, el turismo y la cultura. Asimismo, anunció que trabajarán junto al gobierno regional para activar caravanas turísticas que promocionen en Bogotá y Medellín (Colombia) todos los destinos de Avior en el oriente del país.

Entre tanto, Luigi Ricardo, vicepresidente ejecutivo de la empresa de transporte aéreo, resaltó el valor estratégico de la ruta para la región y destacó que el vuelo de retorno de este primer viaje “viene lleno, con 150 pasajeros desde Miami hacia Barcelona”.

El vocero aseguró que estas cifras proyectan, a corto plazo, un aumento en las frecuencias, las cuales operan en esta primera fase los lunes, miércoles y viernes. Además, adelantó que a partir del 13 de diciembre se sumará un vuelo los días domingo.

Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui

Conexión directa y horarios

La operación, que marca el regreso de la compañía al mercado estadounidense, se ejecuta mediante una alianza con Eastern Airlines Express con sus aviones Boeing 737. Este acuerdo permite conectar al oriente venezolano de forma directa, sin necesidad de realizar escalas o traslados previos hacia Caracas.

En esta etapa inicial, los vuelos operarán tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) con el itinerario Miami-Barcelona (salida 08:00 – llegada 12:15), Barcelona-Miami (salida 15:00 – llegada 17:15).

Según información de la aerolínea, el trabajo conjunto con Eastern Airlines garantiza una operación robusta y con altos estándares de calidad, consolidando a la terminal barcelonesa como una puerta de entrada y salida hacia Norteamérica.