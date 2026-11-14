Conmemoran 237 años del natalicio de José Antonio Anzoátegui en Barcelona

Con una parada cívico-militar y la colocación de ofrendas ornamentales en la plaza Boyacá de Barcelona, autoridades regionales y municipales conmemoraron este sábado el 237° aniversario del natalicio del G/D José Antonio Anzoátegui.

La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador Luis José Marcano, la alcaldesa Sugey Herrera, y el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral 51 (ZODI-51), G/D Manuel Belzarez Escobar, quienes acompañaron a más de 100 efectivos de los cuerpos de seguridad ciudadana y de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El gobernador Marcano resaltó la lealtad como la principal virtud del héroe epónimo, al referirse

«José Antonio Anzoátegui para nosotros es el ejemplo de lealtad más importante que tenemos como anzoatiguenses y me atrevería a decir de lo más importante que tenemos en la historia nacional. Así que rendimos tributo a la lealtad de Anzoátegui, rendimos tributo a la valentía, a la disposición siempre de ir al frente”, afirmó Marcano.

El gobernador también resaltó que a pocos metros de la plaza donde se le rinde tributo, nació Anzoátegui, un espacio que rinde tributo a esa gran batalla que dio la libertad al pueblo colombiano y que con esa gesta se fue avanzando en la consolidación de la libertad de los pueblos suramericanos liberados por Simón Bolívar. “Esta plaza Boyacá donde homenajeamos a José Antonio Anzoátegui, porque fue Anzoátegui el líder de esa gesta de Boyacá”.

Nuevos espacios para el 2027

En el marco de la conmemoración, Marcano anunció que para el año 2027 se proyecta la construcción de una nueva plaza en la capital anzoatiguense dedicada a honrar la memoria del G/D Anzoátegui.

Asimismo, el mandatario reconoció los avances de la gestión local en los trabajos de rehabilitación y recuperación de los espacios públicos del Centro Histórico de Barcelona.