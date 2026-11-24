Culminó la construcción de drenajes y estabilización de taludes en el sector Ezequiel Zamora de Píritu, zona oeste del estado Anzoátegui.

Con esta obra se busca controlar el cauce de las aguas pluviales, prevenir deslizamientos de tierra y resguardar las viviendas de las más de 100 familias que habitan en la comunidad, informó la alcaldesa Lucía Eugenia Córdova.

La mandataria municipal resaltó que los trabajos corresponden a la primera fase de un proyecto que continuará el año entrante para completar la intervención en la zona, atendiendo una solicitud vecinal planteada hace nueve meses.

“La ejecución de la segunda y última etapa está prevista para comienzos de 2027, con el respaldo anunciado del gobernador Luis José Marcano”, indicó Córdova.

De acuerdo con el balance oficial, 20 trabajadores y personal especializado se desplegaron en el sitio y las labores incluyeron deforestación y limpieza, seguidas de nivelación, excavación y encofrado. Asimismo, se levantaron 21 metros de muro de gaviones con piedras de 7 a 14 pulgadas y malla hexagonal de refuerzo, para contener la estructura y evitar socavaciones, además de instalar 80 metros de cuneta y 150 metros de brocales nuevos.

“Con esta actuación apuntamos a reducir vulnerabilidades ante las lluvias, fortalecer las condiciones de salud pública y mejorar el entorno urbano de los residentes”, afirmó la alcaldesa.