Despliegan patrullaje vial permanente en el eje sur de Anzoátegui

Desde el parque Mirador G/D José Antonio Anzoátegui, en Ciudad Orinoco, autoridades cívico-militares activaron un plan de patrullaje vial que funcionará las 24 horas del día para resguardar las principales carreteras del sur del estado Anzoátegui.

En su fase inicial, este operativo de seguridad ciudadana abarcará las principales troncales y vías de conexión del municipio Independencia y el radio de acción resguardará de manera permanente los tramos que conectan el peaje Norte, peaje La Viuda, Los Pinos y la ruta hacia Orinoquia, trazando un corredor seguro para el tránsito terrestre de la zona.

La medida se concretó durante una mesa de trabajo encabezada por el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral 51 (Zodi-51), G/D Manuel Emilio Belzarez Escobar, y el alcalde Hernán Rodríguez, junto a mandos policiales y regionales.

El alcalde Hernán Rodríguez señaló que iniciar este despliegue permanente desde Ciudad Orinoco busca proteger a los conductores y mantener la tranquilidad en el eje sur de la entidad.

Recalcó que el patrullaje vial se hará con 42 funcionarios y el fluvial se hará con siete embarcaciones para garantizar la seguridad del Orinoco medio, con los componentes Armada Nacional Bolivariana y Guardia Fluvial.

En la actividad también estuvieron presentes el alcalde del municipio Miranda, Ángel Vásquez, y el comandante del Comando de Zona N.º 52 de la GNB, G/B Ricardo Yánez.

Durante la jornada, el Ayuntamiento del municipio Independencia entregó la Orden Cruz del Orinoco al G/D Manuel Belzarez, al G/B Ricardo Yánez y a la Cnel. Emily Casanova por su labor en la seguridad regional.

Asimismo, el Destacamento de Vigilancia Fluvial 52 otorgó la Barra Honor al Mérito al comandante de la Zodi 51.