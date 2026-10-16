Dotan de aires acondicionados áreas clave del hospital de El Chaparro

La Gobernación del estado Anzoátegui entregó una dotación de 12 equipos de aire acondicionado al Hospital San Basilio Magno, ubicado en la población de El Chaparro, municipio Sir Arthur McGregor de la zona centro de la entidad.

El alcalde Lisandro Marcano resaltó que la dotación tiene como objetivo optimizar la climatización de las áreas de maternidad y pediatría, garantizando espacios más cómodos y dignos para los pacientes del municipio y de jurisdicciones vecinas.

Los nuevos equipos fueron instalados en zonas críticas del centro de salud, tales como hospitalización pediátrica, consultorios médicos, sala de espera, el área de inmunización (vacunación) y la sala de posparto.

​El mandatario municipal detalló que, además de la climatización, cuadrillas técnicas ejecutan un plan integral de mejoras en la infraestructura hospitalaria. Las labores contemplan la electrificación interna y externa, colocación de luminarias, sustitución de puertas deterioradas y la remodelación de las salas sanitarias.

Marcano mencionó que también acondicionan el área de descanso médico con el fin de dignificar el trabajo del personal de guardia.

​El proyecto contempla un mantenimiento profundo a los sistemas de aguas blancas y servidas, lo que permitirá resolver fallas históricas de plomería y salubridad en la institución.

​El alcalde recalcó que esta intervención elevará de forma inmediata la calidad de la atención médica para niños y madres de la localidad, quienes ahora contarán con instalaciones óptimas y seguras.