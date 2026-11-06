En Barcelona abrió muestra de pesebres artesanales de 35 cultores

La Red de Arte y Librerías del Sur inauguró una exposición de pesebres artesanales en la Casa Amarilla de Barcelona en el estado Anzoátegui, con la participación de 35 creadores de los municipios Simón Bolívar y Sotillo.

Esta muestra abrió sus puertas a la época más bonita del año con una mañana llena de música, tradición y talento local.

La coordinadora de la red, Saraí Rojas, dijo que los encargados de encender la fiesta fueron los niños de la Unidad Educativa Juan Manuel Cajigal, quienes ofrecieron una parranda navideña.

Rojas indicó que la colectiva de pesebres artesanales muestra el trabajo minucioso de creadores locales que utilizaron materiales tan diversos como barro, madera, textiles, alambre y elementos de provecho para dar vida a nacimientos únicos llenos de identidad.

Dijo que las puertas de la Casa Amarilla estarán abiertas de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, para quienes deseen admirar la muestra.

Rojas invitó a la colectividad a sumarse a los talleres para todo público que facilitarán artesanos. Explicó que los asistentes podrán aprender a elaborar flores navideñas, pesebres artesanales, pintura sobre tela y otros símbolos tradicionales, convirtiendo este espacio en un punto de encuentro para aprender y compartir en comunidad.