Extraen tumor de ovario de 27 kilos en el hospital Luis Razetti de Barcelona

El equipo médico del servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona logró la extracción de un tumor de ovario de 27 kilos y una circunferencia de 108 centímetros, el más grande del que se tenga registro en este centro asistencial de referencia.

​La paciente, una mujer de 44 años de edad procedente de San Mateo (municipio Libertad), ingresó al recinto este 6 de noviembre para ser operada del tumor de ovario derecho gigante.

De acuerdo con el reporte médico, también se le practicó una histerectomía, anexectomía izquierda y el protocolo de ovario.

​La directora del centro de salud, Yajaira Venales, informó que la paciente comenzó a notar desde el año 2020 un progresivo aumento de volumen en la región abdominal, masa que evolucionó hasta consolidarse como un tumor gigante.

​Venales, especialista en el área quirúrgica, indicó que el equipo médico estuvo integrado por la subdirectora del centro, Yinny Cayamo, el anestesiólogo Jesús Caraballo y residentes del posgrado de Cirugía General y Anestesia.

​Antecedentes quirúrgicos

​El pasado 5 de marzo, en el mismo hospital Luis Razetti, se extrajo un tumor gigante de 25 kilogramos a una paciente de 52 años de edad. En ese momento, la masa alcanzó una circunferencia de 116 centímetros.

​Este antecedente superó el registro del año 2025, cuando se intervino a una paciente para extraer una masa de 20 kilogramos en el centro asistencial.