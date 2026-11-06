Financian a 75 emprendedores del Plan Bodega en Anzoátegui

Un total de 75 pequeños comerciantes del municipio Simón Bolívar (Barcelona) recibieron financiamientos para impulsar sus negocios. La entrega, que sumó 232.500 dólares en total, forma parte del Plan Bodegas Comunales que se viene ejecutando en el estado Anzoátegui.

Cada emprendedor recibió un crédito equivalente a 3.100 dólares, tramitado a través del Banco Digital de los Trabajadores (BDT), y además del dinero, se llevaron freezers de 220 litros, neveras exhibidoras verticales y un combo inicial con pollo y embutidos para arrancar las ventas de inmediato.

Durante el recorrido, el mandatario regional comentó que ya van 320 bodegas financiadas en toda la entidad, destacando el trabajo en conjunto con el Ministerio de Comercio y la banca pública para que los vecinos puedan comprar comida más cerca de sus casas y a precios más solidarios.

La actividad se realizó en la calle Juncal del sector 29 de Marzo de Barcelona. Allí estuvieron presentes el gobernador Luis José Marcano, la alcaldesa Sugey Herrera y el director regional del Ministerio de Comercio Nacional, Rafael Rojas.

Inaugurada panadería y bodega comunal en 29 de Marzo

La alcaldesa Sugey Herrera inauguró la panadería y bodega comunal La Bendición de Dios, ubicada en la avenida Juncal de 29 de Marzo.

La mandataria municipal informó que esta panadería representa la materialización del segundo proyecto ganador de la Consulta Popular del pasado 8 de marzo. Con recursos de la alcaldía fue dotada de maquinaria, enseres y herramientas para su funcionamiento.

Herrera recalcó que en este espacio, además de fortalecer la producción local, se ofrecen cursos a los panaderos del territorio.

Mencionó que a través del Plan Bodega Comunal se inauguró la bodega «La Bendición de Dios», un nuevo emprendimiento con el que esperan atender directamente a las familias de la comunidad.

Dijo que en el municipio están activas 75 bodegas comunales de las 323 que hay en el estado.