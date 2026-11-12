Gobernación de Anzoátegui administrará 35 millones de dólares en 2027

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, presentó el proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2027, con una estimación de 35 millones de dólares, destinados a continuar la ejecución de acciones y obras en la entidad.

Este monto representa un incremento de 10% con respecto a 2026 y el grueso de los ingresos provendrá del situado constitucional, que aporta el 74% del total a administrar. El resto de las fuentes de financiamiento se distribuye en empresas del Estado (10%), peajes (6%), comercialización de gas (4%), Fondo de Compensación Interterritorial (3%) y recaudación tributaria (3%).

Durante una sesión especial en el Consejo Legislativo Estadal (Cleanz), Marcano adelantó la ejecución de 35 acciones priorizadas.

El presupuesto se distribuirá en vialidad (30%), fortalecimiento del sistema de salud pública (20%), apoyo a poderes públicos y alcaldías (12%), sistema de cuidados para la vida (10%) y gestión comunal y servicios (8%).

Asimismo, se asignó 4% a educación y seguridad, 3% a espacios públicos y deporte, y 2% a los trabajadores del ejecutivo regional.

El mandatario regional mencionó también las inversiones previstas para acompañar a la organización ciudadana y comunal, que ha desarrollado jornadas constantes de consulta donde se aprueban proyectos en áreas como salud, educación, economía y vialidad.

“Vamos a disponer al menos de 2 millones de dólares en el transcurso del próximo año para entregar directamente a la organización comunal en los 205 circuitos comunales que tiene nuestro estado Anzoátegui”, detalló el gobernador.

Entre las obras a ejecutar el próximo año, destacó la ampliación y modernización del embarcadero La Baritina, en Guanta, obra clave para el desarrollo turístico hacia el Parque Nacional Mochima. También mencionó la construcción de las plazas El Galerón, en Lechería, y José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, así como el campo de fútbol en Puerto Píritu.

“Traigo este presupuesto convencido de que nuestro estado va a seguir avanzando. Se ha abierto un espacio suficientemente amplio para que esta generación avance hacia una Venezuela sólida, sostenible y próspera, que deje para nuestras hijas e hijos el país que se merecen. Estamos preparados para asumir los enormes desafíos geopolíticos, económicos y sociales, esfuerzos que implican batallas, pero también victorias, y nosotros ¡venceremos!”, expresó el mandatario regional.

Por su parte, el presidente del parlamento regional, Andrés Márquez, informó que el próximo martes 17 de noviembre entrará en discusión el presupuesto por quinto año consecutivo.