Impulsan la pesca artesanal en Puerto Píritu con motores y pescadería

Los pescadores artesanales y los habitantes del municipio Fernando de Peñalver recibieron este viernes un doble beneficio institucional destinado a potenciar la economía regional.

Y es que el Ministerio de Pesca y Acuicultura (Minpesca) encabezó una jornada integral de entrega de 18 motores fuera de borda y la reapertura de la Pescadería Popular de Puerto Píritu.

La dotación de motores incluyó unidades de alta potencia de 40 HP y sistemas tradicionales tipo peque-peque de 7,5 HP, herramientas que tienen como fin mejorar el alcance, la seguridad y la velocidad de los marineros durante sus salidas a alta mar.

Del total del equipamiento, 14 motores fueron financiados bajo la gestión del Fondo Pesquero y Acuícola de Venezuela (Fonpesca), mientras que los cuatro restantes fueron aportados de forma directa por la Corporación de Pesca de la Gobernación del estado Anzoátegui (Copesca).

Un espacio comercial para el pueblo

El segundo hito de la jornada consistió en la inauguración de las obras de recuperación de la Pescadería Popular. Este proyecto nació de la voluntad popular, al ser una de las prioridades elegidas por los propios vecinos organizados durante la Consulta Popular Nacional del pasado 8 de marzo.

La activación formal de este centro de ventas requirió de un financiamiento retornable emitido por Fonpesca, el cual se tradujo en el equipamiento moderno de las instalaciones.

El espacio cuenta ahora con pesas, balanzas digitales, herramientas de corte especializadas y mostradores horizontales de conservación.

Gracias a estas mejoras, la pescadería comercializará de manera inmediata productos frescos y procesados con el sello de la Marca Colectiva Conppa. Los alimentos se ofrecerán a precios accesibles para aliviar la carga económica del presupuesto de los hogares locales.

Un factor clave dentro de este nuevo modelo de distribución es la incorporación de las mujeres pertenecientes al Programa Nacional Tejiendo Redes. Las trabajadoras adscritas al Conppa «Cruz Guarache» asumirán un papel activo en la gestión, comercialización y control de calidad dentro de la pescadería popular.

Al evento asistieron directivos nacionales de Fonpesca, autoridades estatales, representantes de la alcaldía local y voceros comunales, quienes coincidieron en que estas acciones cierran un círculo virtuoso: dignifican las extenuantes jornadas en el mar y garantizan el acceso directo a la proteína marina para todo el pueblo anzoatiguense.