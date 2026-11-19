El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, aseguró que la Expo Venezuela Energética Oriente 2026 representa una plataforma estratégica para dinamizar el uso de las inversiones y orientar las rentas petroleras hacia el fortalecimiento integral de los motores productivos de la entidad.

Durante su participación en el evento, el mandatario regional enfatizó la importancia de diversificar la economía local a partir de los recursos generados por el sector de los hidrocarburos, con impacto directo en el crecimiento del país.

«Nosotros visualizamos estos espacios como oportunidades para dinamizar el uso de las inversiones, de las rentas que genera la actividad petrolera en favor del desarrollo turístico, del desarrollo agrícola, del desarrollo ganadero, forestal, minero y portuario que tiene nuestro estado Anzoátegui, que contribuye en el desarrollo nacional», afirmó Marcano.

Registro para nuevo empleo

Cabe destacar que la presidenta Delcy Rodríguez saludó el denominado registro para nuevo empleo, creado para captar justamente empleo en esta industria de los hidrocarburos «y que eso signifique y represente mayor ingreso para la familia venezolana, para la familia en Anzotegui», dijo y subrayó que, según el artículo 19 de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos, obliga a los inversionistas internacionales a la contratación del empresariado nacional. «Esto va a permitir el impulso de la industria nacional, de la empresa nacional, por eso nuestro trabajo es muy articulado, a través del diálogo económico nacional, el Consejo Nacional de Economía y las cámaras empresariales, en este caso la Cámara Petrolera.

El gobernador también expresó su satisfacción por el despliegue técnico exhibido en la muestra industrial, al destacar las potencialidades de las empresas que operan en el territorio anzoatiguense y su aporte a la visión estratégica de la nación.

«Para nosotros es un orgullo poder acompañar esta exposición que no solo permite mostrar las enormes capacidades que tiene el estado Anzoátegui, que lo podemos ver en cada una de las empresas desde el punto de vista tecnológico, científico, logístico y operativo, sino que nos permite justamente avanzar en un objetivo estratégico que tiene nuestro país de cara al futuro. El estado Anzoátegui tiene un poco de esos elementos que nos harán generar un mejor futuro para nuestros hijos», manifestó.

En su intervención, el gobernador también subrayó los avances alcanzados en la reactivación del sector energético nacional y sus beneficios tangibles en la entidad oriental.

Al respecto, Marcano sostuvo que en Anzoátegui ya se puede apreciar «la recuperación de la industria petrolera y su impacto en mejores condiciones en la vida económica y social para la población son una realidad, un hecho cierto, un hecho notable, lo que ha permitido fortalecer ese nivel de confianza y de fe», puntualizó Marcano.

El mandatario regional aprovechó el encuentro para resaltar los avances que ha tenido el país en materia energética, lo que se ha visto en el repunte de la economía para el beneficio de la población.