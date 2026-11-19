Desde este jueves 19 hasta el sábado 21 de noviembre, Anzoátegui se convierte en el centro de operaciones de la industria de los hidrocarburos con la apertura oficial de la Expo Venezuela Energética (EVE Oriente 2026).

El evento, organizado por la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), capítulo Anzoátegui, reúne a más de 120 empresas nacionales e internacionales.

En más de 100 stands se exhibe el potencial de compañías y prestadores de servicios. Entre ellos destacan grandes operadoras globales como Chevron, Shell y Repsol, junto a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Corporación Anzoatiguense de Hidrocarburos (CAH).

​El gobernador Luis José Marcano encabezó la apertura del evento junto al presidente de la CPV, Álvaro Díaz; el presidente de la CPV capítulo Anzoátegui, Víctor Morales; el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón; el vicepresidente de Refinación de la estatal, Nelson Ferrer, y el vicepresidente de Explotación y Producción, Eduardo Pinto.

Sobre el encuentro, Marcano resaltó que «permite generar las oportunidades para la recuperación de la estabilidad económica de nuestro país, que se ha de traducir, por supuesto, en estabilidad social, en estado de bienestar para la población a partir del uso de esta riqueza extraordinaria.

En el corto plazo, en los próximos tres o cuatro años, la veremos consolidada para abrir camino entonces a una estabilidad y a una prosperidad para todos los venezolanos y venezolanas».

De igual manera, destacó que el oriente venezolano aporta actualmente el 70 % de la producción petrolera del país, cifra que se ha duplicado en los últimos años.

​Alianzas reales

Más allá de mostrar maquinaria, soluciones químicas o avances tecnológicos para optimizar la producción en campo, los más de 120 expositores llegaron a la EVE Oriente 2026 con el objetivo de cerrar acuerdos comerciales directos y captar recurso humano.

En la región se ha experimentado un notable crecimiento de la actividad petrolera. Según indicó el vocero de la Cámara Petrolera, el gremio pasó de 23 a 123 empresas afiliadas en los últimos cuatro años.

​La exposición abrió sus puertas al público general este jueves y mantendrá sus actividades hasta el sábado 21. Aunque el acceso es gratuito, los asistentes deben completar su acreditación previa en el portal oficial del evento, donde ya se superó la barrera de los 5.000 registrados.

De forma paralela a la muestra comercial de los expositores, la agenda incluye conferencias magistrales y talleres técnicos diseñados para actualizar a los profesionales de la zona sobre las nuevas exigencias operativas y el futuro energético de Venezuela.