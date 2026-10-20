Modernizan paradas de transporte en la intercomunal Jorge Rodríguez en Anzoátegui

El plan de modernización vial en la zona metropolitana del estado Anzoátegui sumó un nuevo avance con la entrega de la estación de transporte público Vistamar, ubicada en la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez.

​Esta estructura de 28 metros lineales forma parte de una intervención integral a lo largo de 10 kilómetros de la principal arteria vial que conecta a los municipios Bolívar, Urbaneja y Sotillo, donde se prevé la adecuación de 29 paradas.

Según datos compartidos por el gobernador Luis José Marcano, el impacto de la obra es inmediato, ya que «solamente entre las 4:00 p. m. y las 6:00 p. m., en esta parada se movilizan más de 2.400 personas».

Los trabajos en la estación incluyeron la ampliación de aceras, adecuación de la calzada, sustitución total del techo e instalación de iluminación LED. También se incorporó un rutagrama para orientar a los pasajeros, transformando el lugar en una parada cómoda y segura.

​«Uno de los principales problemas que tiene la interconexión vial de la zona metropolitana es el sistema de paradas de transporte público. Tenemos que transformarlas y es lo que estamos haciendo», afirmó Marcano, al recordar que esta es la segunda estructura entregada tras la inauguración de la parada Caztor el pasado 18 de septiembre.