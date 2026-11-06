Pescadoras de Anzoátegui llevarán plan productivo al encuentro nacional

Cerca de cien mujeres del sector pesquero y acuícola del estado Anzoátegui armaron una hoja de ruta con propuestas concretas para mejorar su trabajo diario, las cuales serán presentadas en el próximo Encuentro Nacional Tejiendo Redes.

Los planteamientos surgieron tras una jornada de debate en el tercer encuentro regional realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer Pescadora. Estas mesas de trabajo se realizaron en la comunidad de Maurica de Barcelona, donde se reunieron voceras de 12 Consejos de Pescadores y Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (Conppa) de los municipios Simón Bolívar, Urbaneja, Guanta y Peñalver.

En el encuentro, las participantes lograron ensamblar un documento que llevarán al encuentro nacional que se centra en tres puntos clave, como la propuesta de mejorar el procesamiento, la creación de canales directos para llevar el pescado a las comunidades sin intermediarios y el financiamiento y acompañamiento técnico para desarrollar negocios sostenibles en las zonas costeras liderados por mujeres pescadoras.

Alejandra Ramos, gerente regional del Fondo Pesquero y Acuícola de Venezuela (Fonpesca), explicó que los planteamientos de las mujeres del mar están siendo sistematizados en un informe final que será entregado a las autoridades del Ministerio de Pesca y Acuicultura, junto a sus entes adscritos Fonpesca e Insopesca, organizadores de este tercer encuentro estatal.

Dijo que con esta propuesta formal, las trabajadoras de Anzoátegui buscan que su experiencia real en las costas oriente las futuras políticas públicas y los planes de inversión para las pescadoras de todo el país.

Ramos destacó que las propuestas recogidas buscan dinamizar el aparato productivo local y regional, visibilizando y acompañando el trabajo transformador que lideran las mujeres del mar y del río.