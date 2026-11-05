Pescadores de Maurica reciben nuevos motores gracias a fondo municipal

Pescadores de Maurica, sector pesquero de Barcelona en el estado Anzoátegui, recibieron tres motores fuera de borda a través del Fondo Pesquero creado en el municipio Simón Bolívar.

Estos son los segundos créditos que se entregan a través de este fondo. Los seis primeros trabajadores del mar beneficiarios pagaron a tiempo y de forma responsable sus cuotas, “hoy ese mismo dinero permitió comprar y entregar tres nuevos motores fuera de borda”, dijo la alcaldesa Sugey Herrera.

La mandataria local, acompañada por Yubdaly Hernández, directora regional del Ministerio de Pesca y Acuicultura, destacó que este logro no es solo de la alcaldía, sino del esfuerzo organizado de los hombres y mujeres que viven de la pesca y que buscan mejorar las condiciones de su trabajo diario.

Además de los motores, los pescadores de Fernández Padilla, Caño Salao y Las Bateas de Maurica recibieron seis pailas de aceite 2 tiempos para motores fuera de borda, un apoyo directo que llegó a través de los tres Consejos de Pescadores y Pescadoras (Conppa) que hacen vida en el sector.

La alcaldesa también refirió que a través del fondo se han entregado en financiamiento 30.000 dólares a los pescadores y pescadoras del municipio, para motores, materiales de pesca y otros insumos.