Píritu rehabilita su terminal y eleva a 39 las líneas de transporte

Con la inauguración de una nueva sala de espera en el terminal terrestre de Píritu, los municipios de la zona oeste del estado Anzoátegui cuentan con un renovado punto de conexión terrestre.

La Alcaldía de Píritu avanza así en el plan de recuperación integral del principal centro de movilidad de esta subregión que conforman los municipios Píritu, Peñalver, Bruzual, Carvajal y Cajigal.

La alcaldesa Lucía Eugenia Córdova, acompañada por trabajadores y parte de su gabinete, resaltó que la intervención de la infraestructura ha impulsado de forma directa la capacidad operativa del recinto.

Aseguró que el terminal pasó de tener cuatro líneas nacionales a operar actualmente con 25 rutas de alcance nacional, cinco líneas de carros por puesto en modalidad ejecutiva y nueve líneas suburbanas.

Este crecimiento consolida al espacio como una arteria estratégica por la que transitan entre 100 y 150 pasajeros en temporada baja, pudiendo movilizar de 300 a 400 personas diarias en épocas de alta afluencia.

Córdova recordó que, luego de una primera fase enfocada en el saneamiento de todas las áreas, labores de pintura, reordenamiento de espacios e inspección de oficinas administrativas, se entregó una sala de espera confortable, equipada y con salas sanitarias totalmente reacondicionadas.

Durante el acto de entrega, Córdova enfatizó que los trabajos continuarán progresivamente con miras a la certificación formal de las instalaciones y al fortalecimiento de un sistema de recaudación transparente y ajustado a la ley.