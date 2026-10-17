Rehabilitan 100 kilómetros de vías agrícolas en Anzoátegui

La Gobernación del estado Anzoátegui, en una acción conjunta con las alcaldías de Barcelona y Freites, inició la recuperación de 100 kilómetros de vialidad agrícola en el estratégico eje del Turimiquire.

Este plan de rehabilitación conecta directamente a los municipios Simón Bolívar, Libertad y Freites, y busca potenciar la economía rural de la zona.

El gobernador de la entidad, Luis Marcano, anunció el despliegue de estas obras desde las cercanías del Turimiquire, acompañado por la alcaldesa de Barcelona, Sugey Herrera, y el alcalde de Freites, Gabriel Hernández.

Marcano destacó que estos trabajos en la vía rural permitirán optimizar el traslado de la producción local, impulsando principalmente el flujo y la exportación de café para generar nuevos recursos económicos en la región.

El plan de vialidad se ejecuta de forma progresiva a través de varios frentes de trabajo. En el municipio Simón Bolívar, las labores comenzaron con la recuperación exitosa de los primeros 27 kilómetros de vía rural; en el municipio Libertad, el proyecto continuó con la atención de 12 kilómetros; y, en Freites, las maquinarias realizan trabajos de rehabilitación con dirección a la comunidad de Mundo Nuevo.

El mandatario regional aseguró que esta inversión estratégica del ejecutivo regional es clave para garantizar el desarrollo agrícola e impulsar de manera definitiva el crecimiento económico sostenible en todo el estado Anzoátegui.