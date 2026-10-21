Rehabilitan Complejo Educativo Robert Serra en zona rural de Barcelona

Con una intervención integral de su infraestructura, la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar entregó remozado el Complejo Educativo Robert Serra, ubicado en el sector Pica del Neverí, en la zona rural de Barcelona, estado Anzoátegui.

La rehabilitación beneficia de forma directa a 143 estudiantes de educación inicial, básica y secundaria que cursan estudios en la institución.

La alcaldesa Sugey Herrera, en compañía de la autoridad única de Educación en Anzoátegui, Yasmín Macuare, encabezó la entrega de los espacios que contemplan la escuela, el liceo y la cancha de usos múltiples.

Durante la actividad, Herrera instó a la comunidad estudiantil y docente a cuidar y preservar las instalaciones.

​Los trabajos, ejecutados a través del Plan de Intervención de Escuelas del municipio, incluyeron la sustitución total de techos en las sedes de primaria y secundaria, el levantamiento de la cerca perimetral, la construcción de aceras, la rehabilitación del sistema eléctrico y la restauración de las salas sanitarias. Además, se aplicó pintura general y se recuperaron 180 mesas-sillas.

En el área del comedor, el plantel fue dotado de un congelador y un reverbero para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

​Como parte de la renovación integral, se construyó el techo y se rehabilitó la cancha deportiva comunitaria para promover la recreación y el deporte.

Durante la jornada, las autoridades entregaron también uniformes y bolsos escolares a la matrícula estudiantil.