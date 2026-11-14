Reinauguran Mercal de Guanire para atender a 4.300 familias en Sotillo

Unas 4.300 familias de Puerto La Cruz comenzaron a beneficiarse con la reapertura del Mercado de Alimentos (Mercal) Tipo I de Guanire, municipio Sotillo del estado Anzoátegui.

La obra fue entregada por el gobernador Luis José Marcano, con el objetivo de ampliar la venta de productos a precios solidarios en la zona metropolitana.

El renovado establecimiento cuenta con áreas de víveres, productos refrigerados, frutas, verduras y un cafetín para ofrecer una atención más completa a los vecinos del sector.

Durante el recorrido por las instalaciones, el mandatario regional estuvo acompañado por el alcalde Jesús Marcano, y el director territorial del Ministerio para la Alimentación, Antonio Guzmán.

«Es un placer estar aquí cumpliendo el compromiso del comandante Chávez, preservando su obra en función de los intereses sociales. Mis felicitaciones a todo el equipo de Mercal», expresó el gobernador.

Esta reapertura se enmarca en el Plan Venezuela Alimenta, un programa del Gobierno Nacional que busca activar 416 establecimientos de Mercal y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) en todo el país.

Con la puesta en marcha de esta sede en Puerto La Cruz, la entidad anzoatiguense ya suma tres Mercales y cinco Pdval operativos para fortalecer la distribución de rubros básicos.

En este sentido, voceros y voceras de la Comuna Teresita Alfonso, celebraron la reapertura de este establecimiento, un avance hacia la meta de erradicar el déficit nutricional en los sectores más vulnerables.