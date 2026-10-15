Ruta Rosa en Píritu y Puerto Píritu contará con carrera 10K y caminata 5K

La carrera 10K y caminata 5K en Píritu y Puerto Píritu, zona oeste del estado Anzoátegui, se realizará este año el 31 de octubre, evento que es promovido por el movimiento Huella de Amor y la alcaldía piriteña.

Esta es la cuarta edición de esta actividad, que se realiza en el marco del «mes rosa» como parte de una campaña de concienciación en la lucha contra el cáncer de mama.

Marianela Guariguata, Andrés Alemán y Jonás Ramos, promotores de esta iniciativa que desde el 2023 los une bajo un solo sentimiento, ofrecieron detalles junto a la alcaldesa Lucía Eugenia Córdova sobre este evento deportivo y familiar que busca dejar huella en ambos municipios.

La mandataria municipal recalcó que la actividad “es una cita con la vida, por la vida y para la vida”. Asimismo, destacó que combina “una alianza perfecta y potente para hacer una cosa bonita”, siendo un espacio para el encuentro familiar, el disfrute, la mejora del récord de los atletas y “la sensibilización sobre un tema que nos toca y nos llama a todas y a todos”.

Explicó que para garantizar la seguridad ciudadana se desplegarán cerca de 200 funcionarios de los organismos de seguridad y prevención, además de dos ambulancias. También se habilitarán cuadrillas de servicios públicos para labores de limpieza antes, durante y después de la jornada.

Al finalizar la carrera se realizarán actividades adicionales como fitness de combate, bailoterapias, una feria de emprendedores y diversas clases magistrales dictadas por entrenadores locales.

Este año las rutas serán nocturnas

Los voceros dieron a conocer los recorridos de ambas modalidades, que están abiertas a personas de todas las edades, y resaltaron que este año la actividad será nocturna: la carrera iniciará a las 5:00 pm y la caminata arrancará a las 6:30 pm.

Para los 10K, la salida será desde el anfiteatro de Píritu, recorrerá los primeros kilómetros en la avenida Fernando de Peñalver y se dirigirá hacia la plaza Bolívar de Puerto Píritu. Luego, los participantes transitarán por el paseo Francisco de Miranda y el bulevar Fernández Padilla, subirán por la avenida José Antonio Anzoátegui hasta el semáforo de Píritu, para finalmente avanzar hacia la plaza Bolívar y la calle Comercio hasta llegar a la meta en el anfiteatro.

Por su parte, la ruta de la caminata 5K partirá desde el arco El Tejar de Píritu, bajará por la avenida principal, pasará por el terminal y recorrerá parte del casco central hasta conectar con la calle Comercio y el parque Federación, culminando en el anfiteatro, catalogado como “el epicentro del evento”.

La inscripción para la caminata no tiene un costo fijo, sino que recibirá aportes voluntarios. Para participar en la carrera, el pago es de 20 dólares, lo que incluye el kit de corredor con su respectivo chip de cronometraje. Las inscripciones están disponibles a través del enlace ubicado en la biografía de la cuenta de Instagram @huelladeamor.anz.

Los organizadores anunciaron premiaciones para los ganadores absolutos (femenino y masculino), así como para el primer, segundo y tercer lugar.

Sobre las expectativas, basados en experiencias anteriores, aseguran que más de 800 personas suelen caminar en familia y esperan que más de 100 corredores se anoten este año en los 10K. En ediciones previas han recibido a atletas de Caracas, Cumaná, Ciudad Bolívar, Barcelona, Puerto La Cruz, Lechería y Guanta.

Aportes para dejar huella en el hospital local

Este año, el objetivo es beneficiar al hospital Pedro Gómez Rollingson de Píritu, centro de salud de referencia en la zona oeste, tal como se hizo en el 2023.

Actualmente, el movimiento trabaja en la intervención de las áreas de emergencia de este centro, específicamente en las salas de observación pediátrica, de hombres y de mujeres, así como en el quirofanito y los consultorios.

Las labores incluyen mejoras en la pintura, iluminación, acondicionamiento de camas pediátricas y la reparación integral de los baños.