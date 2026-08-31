Delcy Rodríguez aprueba financiamiento para 104 condominios en Chacao

En una jornada de trabajo de campo en el sector El Dorado de Altamira Sur, en el municipio Chacao, la presidenta de la República Delcy Rodríguez, supervisó de manera directa el avance de las obras de rehabilitación estructural exterior e interna de las edificaciones afectadas por el duplete sísmico registrado el pasado 24 de junio. Durante la actividad, se anunció formalmente la entrega de financiamientos a 104 condominios y 1.216 viviendas para acelerar las reparaciones y garantizar un retorno seguro a sus habitantes.

Rodríguez realizó un recorrido a pie por la avenida El Ávila —vía estratégica que conecta la autopista Gran Cacique Guaicaipuro con el Obelisco de Altamira—, donde constató los trabajos ejecutados por las brigadas de construcción en edificios residenciales clave de la zona, tales como La Floresta, Arichuna, Paramaconi, Manaure, Santa Clara, San Miguel y Santa Rosa. Estas estructuras, que sufrieron daños y fueron categorizadas provisionalmente bajo el sistema de semáforo de habitabilidad (etiquetas amarillas y rojas), están siendo intervenidas integralmente.

Al respecto, la mandataria nacional informó que aquellas edificaciones bajo etiqueta roja temporal no se encuentran habitadas actualmente por motivos de seguridad, pero se prevé que sus residentes puedan retornar en las próximas semanas gracias a la celeridad y profundidad de los trabajos. El apoyo financiero asignado cuenta con la participación activa de la banca pública y privada para impulsar la reconstrucción habitacional.

Coordinación interinstitucional sin distinciones políticas

Acompañada por el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, la jefa del plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría, y el ministro de Transporte y encargado de la Comisión Presidencial para la Habitabilidad, Francisco Garcés, la presidenta Rodríguez resaltó la necesidad de trabajar de forma unificada por el bienestar de los ciudadanos.

«No puede haber ningún tipo de diferencia que nos separe cuando se trate de atender a nuestro ciudadano a nuestras ciudadanas que han sido afectados», aseveró la presidenta Rodríguez, quien detalló que desde el primer minuto del evento sísmico mantuvo comunicación y coordinación directa con el alcalde Duque para el envío de maquinaria pesada, apoyo técnico y despliegue de seguridad en el municipio.

Al paso de su revista, la presidenta planteó la reforma del marco legal en materia de construcción. Tras conocerse los reportes de especialistas nacionales e internacionales, quienes catalogaron este fenómeno como el peor duplete sísmico registrado en la historia de Venezuela, Rodríguez instruyó a la Comisión Presidencial para la Habitabilidad y a la Alcaldía de Chacao a incorporar los parámetros de este último evento sísmico en las directrices de planificación.

«Iniciamos un proceso de inspecciones necesarias porque entramos en una fase de cambiar las normas de sismorresistencia para la construcción, considerando no solamente el terremoto de 1967 sino este duplete sísmico único», puntualizó la presidenta, enfatizando que la revisión exhaustiva es el único camino para que las familias regresen bajo plenas condiciones de seguridad.

Conciencia ecológica y cultura preventiva

Para finalizar, la mandataria nacional reflexionó sobre la crisis ambiental global y la realidad geográfica de Venezuela, haciendo un llamado a la conciencia ecológica de los ciudadanos frente a fenómenos climáticos y naturales cada vez más recurrentes. Asimismo, instó a consolidar de manera permanente una sólida cultura sísmica preventiva en toda la población para estar adecuadamente preparados ante futuras contingencias.

Con este despliegue y los recursos asignados a través del Plan Venezuela Renace y la banca nacional, el Gobierno Bolivariano ratifica su compromiso con la reconstrucción y el resguardo de las familias de Chacao y Altamira Sur.