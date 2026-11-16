Delcy Rodríguez encabeza mesa de negocios con Emiratos Árabes en Abu Dabi

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, participó este lunes en una mesa de negocios entre Venezuela y Emiratos Árabes, en Abu Dabi.

En el encuentro se abordaron temas estratégicos en el ámbito económico y de intercambio comercial, según reseña nota de prensa.

La jornada tiene como objetivo fundamental la consolidación de negocios, así como la revisión a profundidad de las perspectivas y grandes oportunidades de inversión que ofrece Venezuela para el capital extranjero.

A lo largo de la reunión, el equipo del ministerio dio a conocer las fortalezas del país en materia económica, energética, turística y de aviación. El propósito de esta presentación es abrir espacio a futuras colaboraciones que dinamicen la economía de las dos naciones.

En la reunión participaron el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; el canciller Oliver Blanco; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Pérez Pirela, entre otras autoridades.

Mesa de Negocios entre Venezuela y Emiratos Árabes Unidos / Foto: Prensa Presidencial

Mesa de Negocios entre Venezuela y Emiratos Árabes Unidos / Foto: Prensa Presidencial

Mesa de Negocios entre Venezuela y Emiratos Árabes Unidos / Foto: Prensa Presidencial

Mesa de Negocios entre Venezuela y Emiratos Árabes Unidos / Foto: Prensa Presidencial

Venezuela y Emiratos Árabes amplían agenda de cooperación

Esta mesa de negocio forma parte de la agenda de trabajo de la mandataria nacional por Medio Oriente. La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, arribó este domingo a la ciudad de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con el propósito de fortalecer los vínculos diplomáticos y ampliar las relaciones comerciales entre ambas naciones.

La mandataria fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Abu Dabi con honores militares por el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Mohamed Hamad Al Shamsi; la ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem Al Hashimy, y otras autoridades emiratíes, así como por el embajador de Venezuela en ese país.

Presidenta Delcy Rodríguez llegó a Emiratos Árabes Unidos este domingo / Foto: Prensa Presidencial

Encuentro de alto nivel en Doha

La llegada de la jefa de Estado ocurre luego de su visita a Qatar, donde se reunió en Doha con el emir Tamim bin Hamad Al Thani para revisar la agenda de cooperación bilateral y promover proyectos conjuntos. Previamente, Rodríguez participó en una cumbre climática celebrada en Türkiye.

Se revisaron las relaciones bilaterales y temas regionales e internacionales de interés mutuo, tras la reunión preparatoria con su equipo de gobierno.