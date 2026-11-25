La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó la entrega de 2.500 viviendas rehabilitadas en los sectores La Trinidad en Miranda, La Lucha en La Guaira; Residencias Luis XV en Aragua; como parte de las acciones del Plan Venezuela Renace, iniciativa orientada a recuperar hogares afectados y garantizar el retorno de las familias a sus viviendas.

Durante el recorrido por las residencias, la mandataria explicó que, tras identificar daños estructurales en varios edificios, solicitó una evaluación de las condiciones de las infraestructuras afectadas por el terremoto.

Como resultado de la inspección, se identificaron 22 edificios con calificación amarilla y uno con calificación roja, cuya intervención está prevista para iniciar próximamente.

La jefa de Estado destacó que la jornada de recuperación habitacional se desarrolla simultáneamente en diferentes estados del país y contempla la entrega de más de 2.500 viviendas rehabilitadas, para beneficiar a más de nueve mil personas.

«Eso es muy importante porque es la felicidad del retorno a la casa», expresó la presidenta Delcy Rodríguez, al tiempo que destacó la importancia de devolver a las familias sus hogares y avanzar en la atención de quienes resultaron afectados.

Como parte de la jornada, se entregaron 253 viviendas en el sector La Lucha, estado La Guaira, y 136 apartamentos en el estado Aragua.

La presidenta Delcy Rodríguez también señaló que la atención a las familias afectadas contempla distintas modalidades, entre ellas la construcción de nuevas viviendas, planes de alquiler y opciones de compra en el mercado secundario.

Durante su visita a la vivienda de Juliana y su madre, Beatriz, la mandataria conoció una experiencia de emprendimiento familiar y resaltó el papel de las mujeres jóvenes en el desarrollo económico nacional.

En este contexto, recordó que el 64% del registro de emprendimientos del país corresponde a mujeres jóvenes y que el 70% del entorno emprendedor es juvenil.

La presidenta destacó que estas iniciativas contribuyen a mejorar los ingresos familiares y forman parte de los esfuerzos para fortalecer la recuperación económica nacional.

La comunidad, solicitó a la presidenta Delcy Rodríguez, apoyo para la recuperación del preescolar SISO Martínez, que se encuentran comprometido y que atiende una matrícula de 40 niños, así como apoyo para fortalecer la seguridad en la zona.

Por su parte, Jacqueline Faría, presidenta del Plan Venezuela Renace recordó que de los 584 edificios, ya 196 de ellos están reparados.

Venezuela será un país para la inversión

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que Venezuela avanza en la construcción de una nueva etapa de recuperación y crecimiento económico, sustentada en la planificación, la responsabilidad y el desarrollo humano.

En este sentido, recalcó que este plan apunta a la recuperación del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras debe desarrollarse de manera responsable para evitar desequilibrios que afecten al conjunto del país.

La presidenta Delcy Rodríguez explicó que uno de los objetivos centrales de la política económica es controlar la inflación y proteger el poder adquisitivo de la población y aseguró que Venezuela cuenta con condiciones favorables para atraer inversiones internacionales y destacó que el trabajo económico se ha desarrollado con método y rigor.

«Lo que yo quiero, empleo para los jóvenes venezolanos, empleo para los profesionales, mejoría para nuestros abuelos, nuestras abuelas», expresó, al destacar también el emprendimiento como una vía para dinamizar la economía, sin dejar de apostar por el desarrollo de una estructura productiva amplia y sostenible.

253 viviendas fueron entregadas en La Guaira

Durante la entrega de viviendas realizada por la jefa de Estado desde La Trinidad, en el Estado Miranda, también fueron beneficiadas 253 familias.

A través de un pase realizado por Venezolana de Televisión, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, aseguró que, pese al doblete sísmico del pasado 24 de junio, se «continúa construyendo y renaciendo» en esa región del país.

En compañía de habitantes del sector La Lucha, en la parroquia Orimares de La Guaira, «con el apoyo de este hermosísimo plan y ejecutado en este sector por Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, estamos entregando en su nombre 253 viviendas dignas, seguras y hermosas. Donde ya las personas abandonan las carpas y se preparan para vivir una Navidad desde sus hogares».

La autoridad regional informó que actualmente se está ejecutando, con el apoyo de Barrio Tricolor, la rehabilitación de otras 111 viviendas que serán culminadas antes de la Navidad.

«A esto se le suma la infraestructura social. La escuela Jacinto Fombora Pachano, que con su apoyo ha sido recuperada y quedó más hermosa de lo que era antes del 24 de junio», al tiempo que también destacó la recuperación de un ambulatorio para garantizar los planes de salud y atención de toda comunidad.

Habitantes del sector La Lucha, en la parroquia Orimares recibieron viviendas dignas / Foto: captura de pantalla

Entregan 11 edificios rehabilitados a 2.453 familias en Maracay

La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, junto al alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales Cazorla, entregó los trabajos de rehabilitación estructural en 11 edificios del conjunto Residencias Luis XV, ubicado en la Urbanización Base Aragua, donde se contabilizan unos 714 apartamentos entregados, logrando beneficiar a 2.453 familias afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Durante la jornada realizada en compañía de las presidentas y presidentes de las juntas de condominio, la mandataria regional destacó el despliegue permanente ejecutado inicialmente por la Comisión de Habitabilidad y posteriormente por el plan Venezuela Renace, bajo la coordinación de la ingeniera Jacqueline Faría, presidenta de este gran proyecto.

En esta oportunidad, las autoridades formalizaron la entrega de las torres Esparta y Delta, edificaciones que pasaron de una condición de alerta amarilla estructural a la etiqueta verde, permitiendo que los habitantes retomen su cotidianidad con plena seguridad.

En el marco de la actividad, la presidenta de la junta de condominio, Ana Querales, expresó su gratitud en nombre de los vecinos por el acompañamiento institucional que hizo posible el retorno seguro de las familias a sus hogares.

Por su parte, la gobernadora Joana Sánchez agradeció el respaldo continuo de la presidenta Delcy Rodríguez, reafirmando que en la entidad aragüeña la gestión gubernamental se traduce en obras concretas para el bienestar colectivo.

En San Bernardino recibieron viviendas

Desde otro punto de la ciudad capital, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, también realizó entrega de viviendas en el marco del Plan Venezuela Renace. Específicamente desde la parroquia San Bernardino, los habitantes del urbanismo La Estrella recibieron 144 apartamentos rehabilitados.

«En esta décima entrega queremos resaltar que de los más de 7.000 apartamentos y casas que se han entregado reconstruidas, 4.196 son de Caracas. Un 58% de la reconstrucción de este Plan Venezuela Renace», informó la alcaldesa.

Durante su intervención, Melendez estuvo acompañada por vecinos y vecinas del sector, ya que «este es uno de los urbanismos más grandes que tuvieron muchas afectaciones y que se ha reconstruido con las manos del pueblo, con los voceros y voceras de cada una de las torres que han hecho un trabajo para que hoy se pueda entregar esta obra», aseveró la alcaldesa.

Meléndez destacó que, además, seis locales socioproductivos fueron recuperados conjuntamente con un consultorio médico, la misión Nevada, un salón de uso múltiple, parque infantil, parque biosaludable.

Durante su intervención, Carmen Meléndez ratificó que continuarán atendiendo las necesidades del pueblo.

La alcaldesa Carmen Melendez realizó entrega de viviendas desde la parroquia San Bernardino / Foto: captura de pantalla

En San Pedro, 10 edificios recuperados

Por su parte, el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, quien se encontraba en la parroquia San Pedro, transmitió las muestras de agradecimiento por parte de la comunidad, tras los avances en la recuperación de diez edificios contemplados en el marco de la misión Venezuela Renace, luego de que varias estructuras resultaran afectadas tras un doblete sísmico.

Desde el sector Valle Abajo, el jefe de Gobierno, señaló que se entregaron 235 apartamentos distribuidos en 10 edificios.

Durante una intervención en la comunidad, una vecina —presentada como Agatha— destacó que el inmueble donde reside quedó severamente dañado tras el evento sísmico y calificó la transformación actual de la infraestructura como «otra cosa» y «prácticamente un milagro».

En su mensaje, agradeció a la presidencia por priorizar el edificio y extendió el reconocimiento en nombre de los habitantes de Residencias Carolina, así como de vecinos de inmuebles cercanos como Revolución y Diamante, además de integrantes de la parroquia presentes en la actividad.

Por su parte, Nahum Fernández resaltó el ánimo de los residentes ante el proceso de recuperación de los diez edificios en el sector y resumió el sentir de los asistentes bajo la consigna «Venezuela Renace, Caracas Renace y San Pedro Renace » en medio de aplausos y muestras de apoyo de la comunidad.

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández acompañado de los vecinos



