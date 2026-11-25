La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó la entrega de viviendas rehabilitadas en el sector La Trinidad, como parte de las acciones del Plan Venezuela Renace, iniciativa orientada a recuperar hogares afectados y garantizar el retorno de las familias a sus viviendas.

Durante el recorrido por las residencias, la mandataria explicó que, tras identificar daños estructurales en varios edificios, solicitó una evaluación de las condiciones de las infraestructuras afectadas por el terremoto.

Como resultado de la inspección, se identificaron 22 edificios con calificación amarilla y uno con calificación roja, cuya intervención está prevista para iniciar próximamente.

La jefa de Estado destacó que la jornada de recuperación habitacional se desarrolla simultáneamente en diferentes estados del país y contempla la entrega de más de 2.500 viviendas rehabilitadas, para beneficiar a más de nueve mil personas.

«Eso es muy importante porque es la felicidad del retorno a la casa», expresó la presidenta Delcy Rodríguez, al tiempo que destacó la importancia de devolver a las familias sus hogares y avanzar en la atención de quienes resultaron afectados.

Como parte de la jornada, se entregaron 253 viviendas en el sector La Lucha, estado La Guaira, y 136 apartamentos en el estado Aragua.

La presidenta Delcy Rodríguez también señaló que la atención a las familias afectadas contempla distintas modalidades, entre ellas la construcción de nuevas viviendas, planes de alquiler y opciones de compra en el mercado secundario.

Durante su visita a la vivienda de Juliana y su madre, Beatriz, la mandataria conoció una experiencia de emprendimiento familiar y resaltó el papel de las mujeres jóvenes en el desarrollo económico nacional.

En este contexto, recordó que el 64% del registro de emprendimientos del país corresponde a mujeres jóvenes y que el 70 % del entorno emprendedor es juvenil.

La presidenta destacó que estas iniciativas contribuyen a mejorar los ingresos familiares y forman parte de los esfuerzos para fortalecer la recuperación económica nacional.

Nota en desarrollo…