La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este sábado la inauguración del museo dedicado a la selección nacional de béisbol que se coronó campeona del Clásico Mundial 2026, un espacio ubicado en las instalaciones del Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar.

La apertura del recinto coincide con la conmemoración del Día del Estudiante Universitario en el país y contó con la presencia del presidente de la Fundación Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, Jorge Márquez, así como del cuerpo técnico de la novena criolla, liderado por el mánager Omar López. El espacio ofrece una experiencia inmersiva con herramientas interactivas e inteligencia artificial distribuidas en nueve estaciones, diseñadas para que los visitantes revivan la gesta deportiva del pasado 17 de marzo en Miami, fecha en la que Venezuela conquistó su primer título mundial al vencer 3 carreras por 2 a Estados Unidos.

Durante su recorrido por la exposición, la jefa de Estado destacó el impacto emocional y el sentimiento de unidad nacional que generó el triunfo de la selección en toda la población venezolana.

«Venimos con la emoción de celebrar junto a los estudiantes su día, el Día Nacional de los Estudiantes venezolanos, de nuestra juventud. Y la mayor emoción es entregar hoy también este museo con la historia de lo que han vivido nuestras glorias del béisbol cuando se coronaron campeones mundiales», expresó Rodríguez.

Trajeron alegría

Asimismo, la mandataria felicitó al general Jorge Márquez por la conceptualización del espacio y resaltó el legado histórico alcanzado por el equipo dirigido por Omar López. «Realmente nos hace llorar, nos hace sentir y yo le decía al mánager campeón mundial que lo que ellos hicieron por Venezuela va a quedar registrado por siempre porque trajeron alegría a este pueblo; la gente ese día, 17 de marzo, salió a las calles a celebrar, pero era una alegría genuina», afirmó.

Rodríguez también evocó el espíritu competitivo del cuerpo técnico y los jugadores frente a los pronósticos internacionales, subrayando que el logro trascendió cualquier diferencia dentro del país. «Retomo sus palabras cuando dijo: ‘No me gusta que me reten como mánager’. No nos gusta que nos reten a los venezolanos y a las venezolanas, y eso fue lo que hicimos: responder al reto de lo que significa representar a tu país, llevar la franela de Venezuela, pelear por esa franela, defenderla y ganar», señaló.

Al cierre de su intervención, la presidenta invitó al público a conocer la muestra y reiteró el carácter unificador de la victoria alcanzada en el certamen internacional. «Estamos muy conmovidos con lo que ha sido la llegada de nuestros campeones mundiales a Venezuela, de cómo escribieron una historia de nuestro país y esa historia nadie ni nada la va a poder borrar. Es una historia que pertenece a una Venezuela que no tiene apellido, porque cuando celebramos el triunfo de nuestros campeones, lo celebramos como Venezuela», puntualizó.