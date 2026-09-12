Delcy Rodríguez inspecciona el centro productivo El Granero de Dios en Miranda

La presidenta Delcy Rodríguez realizó un recorrido de inspección por las instalaciones del Centro de Formación y Producción Agropecuaria Joven «El Granero de Dios», ubicado en la parroquia Caucagüita del estado Miranda.

Esta infraestructura socioproductiva de 3 hectáreas de terrenos fértiles surgió directamente de las propuestas priorizadas en la última consulta popular de la juventud, reafirmando el modelo de organización popular y democracia participativa en el territorio.

El complejo es impulsado por más de 30 jóvenes productores y está conformado por ocho unidades socioproductivas orientadas a la soberanía alimentaria. Durante la jornada, la mandataria estuvo acompañada por el ministro de Comunas, Ángel Prado, y por los voceros juveniles del proyecto, el cual abarca áreas de producción agrícola, cría animal y un taller de textiles nacido como una iniciativa familiar basada en la transmisión intergeneracional de saberes y la capacitación técnica.

Crecimiento económico con impacto social y precios reducidos

En sus reflexiones durante la actividad, la presidenta destacó que este centro forma parte de los proyectos productivos lanzados el pasado 12 de febrero —Día de la Juventud— para integrar activamente a los jóvenes en la producción de codornices, huevos, cerdos, pollos de engorde y hortalizas.

Rodríguez enfatizó la importancia de consolidar la unión productiva nacional a través del encadenamiento directo entre la juventud y las comunas productivas, resaltando además que el alimento orgánico consumido por los animales del centro proviene de una Empresa de Propiedad Social (EPS).

Asimismo, la jefa de Estado compartió los indicadores recientes del sector agropecuario, precisando que el crecimiento ya supera el 5%, con un incremento del 2.26% en la producción vegetal y de 5.14% en la producción animal.

«Ese crecimiento tiene que traducirse en beneficio para la comunidad. El crecimiento económico no es un número frío ni el Producto Interno Bruto; debe traducirse en realidad y beneficios para nuestro pueblo», aseveró Rodríguez, al explicar que la proteína y los alimentos generados en este espacio se distribuyen a la comunidad bajo el esquema de «punto y círculo» con descuentos de entre 30%, 40% y hasta 50% en comparación con el mercado convencional.

La presidenta señaló que el objetivo central es garantizar el abastecimiento pleno de la nación. En ese contexto, hizo referencia al acuerdo histórico firmado recientemente en Surinam, el cual permite a los pescadores de los estados Nueva Esparta y Sucre faenar en el corredor atlántico para la captura y exportación de especies como mero, pargo y carite, citándolo como otro ejemplo de cómo el desarrollo económico genera resultados concretos para los trabajadores del país.

Capacidad productiva e impacto en la comunidad

La producción del Centro «El Granero de Dios» beneficia directamente a cinco consejos comunales de Caucagüita mediante la entrega continua de alimentos frescos. La infraestructura de producción alimentaria del territorio consolida su capacidad operativa mediante un esquema diversificado que integra el desarrollo avícola, porcino, ovino, caprino y agrícola.

En el área avícola, el centro mantiene un plantel de 800 codornices en etapa de postura, con una proyección de rendimiento estimada en 19.000 huevos mensuales, equivalentes a más de 530 cartones de 36 unidades. Por su parte, el sector porcino cuenta con un censo de al menos 80 ejemplares bajo estrictos protocolos de sanidad y nutrición, proyectando la obtención de 8,5 toneladas de carne primaria cada cuatro meses.

Asimismo, el esquema productivo incorpora un rebaño de 80 ovejones destinado a la diversificación de la oferta proteica local. Estas actividades se complementan con el aprovechamiento de tres hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas y la cría de especies mayores y menores, garantizando un flujo constante de alimentos diversos y derivados lácteos para el abastecimiento regional.

El complejo cuenta además con un salón de formación donde comuneras, comuneros y jóvenes reciben formación técnica sobre relaciones de producción agrícola, manejo ganadero y procesamiento de derivados lácteos.