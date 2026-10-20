Entregan 500 viviendas transitorias en Ciudad Caribia para los afectados del doblete sísmico

La presidenta Delcy Rodríguez realizó este martes la entrega de 500 viviendas transitorias en Ciudad Caribia. 740 famiias que salen de las carpas de la ONU hacia estas viviendas.

La mandataria visitó los espacios junto al presidente de los campamentos transitorios, Jorge Rodríguez y los ministros de Vivienda, Paola Posani y EDucación, Héctor Rodríguez.

«Vine a compartir la felicidad de las familias que salieron de carpas que tenían el sistema de Naciones Unidas en Venezuela y hoy tienen una solución unifamiliar transitoria», expresó Rodríguez durante el recorrido. La mandataria precisó el alcance de esta fase: «Estamos mudando 740 familias entre el día de ayer y el fin de semana que salen ya definitivamente de estas carpas y van a tener estas soluciones unifamiliares».

Se trata de espacios unifamiliares independientes con un espacio de 36 metros cuadrados, algunas de 2 habitaciones y otras de una sola habitación y un espacio común de sala y cocina, aire acondicionado, totalmente equipados, lo que garantiza la privacidad de las familias y su espacio para compartir juntos. También tienen instalaciones deportivas y un hospital que está justo al lado.

La presidenta agregó que se ejecutaron obras complementarias en la zona: «También hemos rehabilitado vialidad para el acceso a Ciudad Caribe y hemos construido una subestación eléctrica para no sobrecargar las unidades habitacionales que ya existen en esta zona.

El espacio, ubicado en la meseta donde está asentada Ciudad Caribia, tiene canchas de fútbol y de beisbol, ciclovía, así como una subestación eléctrica independiente para no afectar al sistema nacional.

«La idea es que de aquí a diciembre no quede nadie viviendo en un campamento, sino que tengan una solución transitoria unifamiliar», dijo y enfatizó que la meta gubernamental proyectada a finales de diciembre es erradicar los asentamientos provisionales mediante la adjudicación de techos dignos. «De aquí a finales de diciembre nosotros esperamos que todas las personas que están en campamentos vayan ya a una vivienda definitiva, habremos entregado en la proyección 4.000 viviendas que ya están censadas y las estamos terminando, más 2.000 que estamos construyendo de aquí a diciembre», explicó.

La presidenta agregó que el gobierno ya ha comprado en el mercado secundario cerca de 200 viviendas donde 200 familias se han beneficiado y que también se están rehabilitando más de 20.000 viviendas a través del Plan Venezuela Renace. «Queremos con la mayor rapidez que se pueda, entregar soluciones de vivienda o habitacionales para las personas víctimas del doblete sísmico», expresó.

» Queremos entregar soluciones habitacionales definitivas. También estamos reparando en Ciudad Caribia los edificios afectados por el terremoto», informó.

Subrayó que con la entrega de estas soluciones temporales se tiene como prioridad la protección de los grupos familiares en su totalidad. «La idea es que todos los que están en los campamentos hoy —la familia, las madres, los padres, los niños, los abuelos, las abuelas— sepan que van a tener una solución transitoria unifamiliar mientras al mismo tiempo aceleradamente vamos construyendo vivienda», aseveró.

La mandataria remarcó que el traslado de los campamentos hacia estas viviendas transitorias da oportunidad de otorgar una mejor situación provisional a los afectados por la tragedia del 24 de junio.

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Jorge Rodríguez: se busca formar una comunidad

Por su parte, Jorge Rodríguez, quien está al frente del Estado Mayor de Campamentos Transitorios, destacó la celeridad en la ejecución de los trabajos y los servicios de acompañamiento desplegados en el urbanismo.

«La gran ventaja que tiene esta solución que encontró la presidenta, que son soluciones transitorias, la gran ventaja que tiene es la rapidez con que son instaladas. Estas 700 viviendas que se van a entregar entre el día de ayer y este próximo viernes se arrancaron a construir hace exactamente 32 días y en 32 días tendremos 700 viviendas e iremos construyendo un promedio de aproximadamente 200 viviendas diarias hasta que logremos completar las 6,000 viviendas transitorias familiares», puntualizó Rodríguez.

En relación con el equipamiento y la atención comunitaria, indicó: «Tienen dos habitaciones, como dijo la presidenta, tienen nevera, cocina y además hemos acondicionado unos espacios, unas casas que son un poco más pequeñas de 36 m² en la parte de arriba de las terrazas, y allí habrá bomberos, Guardia del Pueblo, Policía Nacional Bolivariana, un grupo de 50 conserjes de mantenimiento que van a estar permanentemente al servicio de las personas que están en las viviendas».

El parlamentario resaltó la orientación dada por la jefatura de Estado para consolidar un entorno armónico: «Lo más importante, lo que nos decía una y otra vez la presidenta Rodríguez, es que se pudiera hacer comunidad, que esto no fuera un depósito de gente mientras le construimos la vivienda. Por eso le hemos colocado un parque en cada terraza, hay un área de acceso bastante amplia, una cancha de béisbol nueva, una cancha de fútbol nueva, una ciclovía, nuevas líneas de transporte que además van a tener a Ciudad Caribe, un tanque para que puedan tener agua de forma permanente, las tuberías de aguas servidas completamente construidas, una subestación eléctrica que además va a servir a Ciudad Caribe».