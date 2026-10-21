Gobierno anuncia suspensión de la obligatoriedad de máquinas fiscales y reordenamiento de contribuyentes especiales

Durante un balance económico enfocado en la modernización y la justicia distributiva, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, acompañada por el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Ramón Maniglia, y la vicepresidenta sectorial administrativa y de gobierno digital, Anabel Pereira, anunció la suspensión de la obligatoriedad de la máquina fiscal y la reducción del padrón de contribuyentes especiales.

«Queda suspendido a partir de este momento la obligatoriedad de la máquina fiscal. Suspendido el carácter obligatorio.», sentenció la presidenta Delcy Rodríguez, argumentando que los anuncios son parte de las transformaciones estructurales destinadas a optimizar el sistema tributario nacional y destinar mayores recursos a la atención social del país.

Las autoridades señalaron que se cuenta con un sistema unificado para mejorar la recaudación:»Estamos interconectados con la banca, estamos interconectados con el Saren, con el Saime, con el Banco Central. Tenemos un cruce muy importante de información que, sumado a un nuevo sistema estadístico, nos va a permitir empezar a cobrar lo que se debe cobrar en el país», dijo la presidenta.

Por otra parte, anunció que el universo de contribuyentes especiales fue optimizado tras una revisión exhaustiva. «Hemos pasado de más de 132.000 contribuyentes especiales a 44.000. Quien no estaba en la lista de contribuyente especial, siéndolo, pasó a estar ahorita en la lista, y quien estaba en la lista sin tener que serlo venta de esta categoría», acotó.

La mandataria también subrayó el destino social de la recaudación, destacando que el incremento del 27% en la recaudación tributaria está enfocado en atender las prioridades nacionales. «Todos esos recursos están ingresando para atender a las víctimas del duplete sísmico del 24 de junio, para construir viviendas, para dar créditos para la compra, alquiler y reparación de viviendas.»