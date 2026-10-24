Presidenta Delcy Rodríguez activa Plan Venezuela Alimenta con la meta “hambre cero”

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó desde el sector La Trinidad, en el municipio Baruta del estado Miranda, la activación formal del Plan Venezuela Alimenta, una estrategia orientada a consolidar la soberanía alimentaria y avanzar decididamente hacia la meta de Hambre Cero.

Durante la inauguración del Pdval número 250, la mandataria destacó la alta presencia de rubros hechos en el país y el fortalecimiento de la plataforma agroindustrial. “Esta capacidad pública se suma a la capacidad privada (…) para decir que el 90% de los alimentos que hoy se ofrecen en el país son de producción nacional, lo cual ha permitido la recuperación de casi un 78% de la plataforma agroindustrial de nuestro país”.

En sus palabras de lanzamiento, la jefa de Estado enfatizó la urgencia de avanzar hacia un modelo de sustitución de importaciones y no dependencia. “Tenemos que ir a una escala de no dependencia. No dependencia de importaciones en la producción de alimentos en Venezuela. Eso es un objetivo estratégico de nuestro programa económico (…) que Venezuela sea capaz de producir los alimentos que consume con la menor dependencia de divisa y de las importaciones”.

Asimismo, la presidenta precisó que, mientras la red privada mueve 11.000 toneladas semanales de alimentos, la red pública garantiza el expendio de 15.000 toneladas semanales con un ahorro del 40% para el pueblo, agregando que “son 26.000 toneladas de alimentos que se mueven en el país. Si se están moviendo es porque hay consumo y hemos visto un incremento del consumo este año de un 22% del consumo de alimentos de productos en el pueblo venezolano”.

Vértices estratégicos articulados

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Leal Tellería, ratificó la articulación de los seis vértices estratégicos que componen el plan para erradicar la vulnerabilidad nutricional. Leal Tellería resaltó que la integración entre la producción local y comunal, la investigación e innovación y el sistema logístico permite garantizar el acceso directo de las familias a precios justos.

“Consideramos que con toda esta organización, con un engranaje de todos los actores, nosotros podemos seguir proporcionando alimentos suficientes, oportunos a nuestro pueblo (…) Todo esto enmarcado también en un vértice muy importante que tiene que ver con la educación, con todo lo que es la investigación, innovación para una sana nutrición (…) para que nuestro país definitivamente sea certificado como un país fuera del hambre”, dijo.

En el marco de la economía comunal y campesina, el ministro de Comunas, Ángel Prado, ofreció un balance pormenorizado del Plan Comunal de Siembra, demostrando el impacto de las familias productoras en el abastecimiento nacional. Prado anunció que “tenemos 70 millones de kilos de maíz producidos este año, 19 millones de kilos de arroz que se produjeron también este mismo año, 7 millones de caraotas”. Añadió que para el cierre de año e inicios del próximo avanzarán en nuevos rubros: “Vamos a cosechar ya a la vuelta del mes de diciembre, finalizando en enero, 202 millones de kilos de frijol”.

El titular de Comunas subrayó los avances en materia agroecológica y en el rendimiento de los cultivos. Explicó que “hemos aumentado la producción de café en pequeñas parcelas de 10 quintales por hectárea, al menos a 20 o 25 quintales. Y ahora estamos con el plan comunal cacao de producir 250 kg por hectárea. El desafío es que en 2 o 3 años logremos alcanzar al menos 1.000 kg”. Prado remarcó el valor del trabajo en pequeña escala afirmando que “este modelo inclusivo, este modelo donde se hace un esfuerzo desde la familia, desde la pequeña agricultura, pero sumando igualamos a grandes productores en cantidades, es un modelo que está funcionando”.