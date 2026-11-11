Presidenta Delcy Rodríguez es recibida por homólogo turco y secretario general de la ONU

En el marco de la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se lleva a cabo en la ciudad de Antalya, en Türkiye, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue recibida este miércoles por el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

En el marco de este encuentro internacional, la jefa de Estado se realizó la foto oficial de recepción junto a ambas autoridades globales, acto que marcó el inicio formal de la participación venezolana en este foro.

A través de su canal de Telegram, la presidenta Delcy Rodríguez destacó la importancia del evento multilateral: «Participaremos en la COP31, uno de los principales encuentros internacionales para debatir y avanzar en acciones frente a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: el cambio climático».

Asimismo, enfatizó el rol de la nación en el foro internacional: «Venezuela estará presente con su voz y compromiso en este espacio de diálogo y cooperación entre las naciones. La protección de nuestro planeta es una responsabilidad compartida».

Más temprano, tras su arribo a la ciudad de Antalya, expresó la necesidad de pasar de las deliberaciones a compromisos medibles para combatir la crisis ambiental.

El pasado lunes inició oficialmente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en el Centro de Exposiciones de Antalya, en Türkiye. Este importante foro multilateral, que se extenderá hasta el próximo 20 de noviembre, reúne a jefes de Estado, ministros, científicos, líderes empresariales y movimientos sociales para debatir e impulsar acciones concretas frente a la crisis climática.

La agenda de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela contempla la participación directa de los jefes de Estado y de Gobierno en las plenarias previstas los días 11 y 12 de noviembre.

Bajo el lema ‘Una cumbre para el futuro y una cumbre para la acción’, esta edición prioriza el diálogo, el consenso y la cooperación internacional. La organización de la COP31 responde a un acuerdo estratégico en el que Türkiye asume como anfitrión y la presidencia, mientras que Australia encabeza formalmente las negociaciones climáticas de la ONU.

El evento cuenta con la confirmación de 85 jefes de Estado y de Gobierno de los 200 países participantes, además de una cobertura superior a los 3.000 profesionales de la comunicación acreditados.