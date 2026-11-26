Siete millones de kilogramos de caraotas proyecta cosechar el estado Apure en 2.500 hectáreas sembradas en cuatro municipios, aportando más de la mitad de los 13 a 14 millones de kilos estimados a nivel nacional junto a Guárico, Monagas y Yaracuy.

Desde la Comuna Llano Adentro (16 consejos comunales) en Guafita, parroquia Peñalver del municipio San Fernando en el estado Apure, el ministro para las Comunas, Ángel Prado, explicó que esta siembra comunal en las vegas de los ríos cubre un mes de demanda nacional y sustituye importaciones. «Con estas 2.500 hectáreas de leguminosas que se están sembrando en el estado Apure, nosotros vamos a tener una cosecha de cerca de siete millones de kilos de caraota», afirmó Prado.

En el ámbito regional, el gobernador Wilmer Rodríguez destacó que el despliegue financia a más de 17 comunas y mil productores en leguminosas, sumándose a 15 comunas y otros mil agricultores respaldados en maíz blanco y amarillo.

Rodríguez señaló que la entidad avanza hacia la transformación agroindustrial para evitar enviar materia prima al centro del país. «Hoy Apure está apostando en un Apure industrializado… estamos construyendo unas instalaciones nuevas de primera tecnología para empaquetar todos estos granos de leguminosa que se producen acá», puntualizó el mandatario regional.

Por su parte, el viceministro de Economía Comunal, Saúl Osio, resaltó que el financiamiento público llega sin intermediarios a las organizaciones de base, empleando semillas de genética nacional y microorganismos eficientes para reducir pesticidas. «Este modelo es de empoderamiento de las comunidades de forma económica, de forma organizativa política y de forma tecnológica y soberana», señaló Osio.

Con este despliegue productivo en las riberas fluviales, las autoridades prevén ampliar las hectáreas financiadas antes de culminar el ciclo de siembra en diciembre.