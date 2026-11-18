Con el despacho de diez toneladas de alimentos distribuibles a precios solidarios, más de 3.000 familias de las zonas rurales del municipio San Fernando de Apure serán beneficiadas gracias al despliegue de dos bodegas móviles fluviales. La jornada se llevó a cabo este miércoles 18 de noviembre en el puerto fluvial El Diamantico, en el marco del Día Nacional de la Alimentación.

El gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, explicó que estas embarcaciones forman parte del plan maestro «Venezuela Alimenta: Hambre Cero», impulsado por la presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez. Destacó que la medida busca llevar rubros esenciales directamente a las comunas y productores que anteriormente debían navegar entre tres y cuatro horas para abastecerse en la capital llanera.

De cara al alcance territorial de la iniciativa, el mandatario regional confirmó que la distribución de alimentos ya opera en todos los municipios de la entidad bajo la articulación de los niveles nacional, regional y local, consolidando rutas específicas para superar las barreras geográficas de las comunidades más intrincadas.