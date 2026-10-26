Pescadores celebran fiesta tradicional de San Rafael Arcángel en el río Arauca

Más de 1.000 pescadores pertenecientes a los Consejos del Poder Popular de Pescadores y Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (Conppa) se congregaron en la población de Elorza, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure para conmemorar el Día de San Rafael Arcángel en una jornada que unió tradición, soberanía alimentaria y dinamización económica.

La festividad contó con la presencia del gobernador Wilmer Rodríguez, autoridades del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura y voceros comunales, quienes reconocieron la labor de los trabajadores del mar y el río en la región.

El encuentro sirvió de escenario para disputar competencias ribereñas autóctonas, entre las que destacaron las pruebas de mejores canaleteros, demostraciones de destreza en el lanzamiento de atarraya y el tradicional cruce del río Arauca a nado.

Feria del Pescado y gastronomía llanera

La cita integró la Feria del Pescado como vitrina culinaria y productiva, concebida para exhibir los frutos de agua dulce y fortalecer los emprendimientos locales. Durante el recorrido, los asistentes degustaron preparaciones representativas de la culinaria llanera y conocieron experiencias formativas de las comunidades fluviales.

Greisis Lara, vocera del Programa Nacional Tejiendo Redes, resaltó el impacto social de estas jornadas y presentó elaboraciones emblemáticas de la gastronomía ribereña, tales como las albóndigas de bagre criollas acompañadas de patacones y ensalada fresca, las cuales destacan el trabajo artesanal y la identidad regional.

La iniciativa ratificó la consolidación organizativa de las comunidades pesqueras apureñas y el avance en los programas de atención integral orientados a asegurar mejores condiciones productivas para las familias llaneras.