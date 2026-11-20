Con la plantación de dieciocho mil nuevos ejemplares de vetiver y bambú, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) dio continuidad al Plan Chuquisaca 2026 en los sectores El Arenal y Mi Cabaña, pertenecientes a la Comuna Trina Omaira del municipio San Fernando, estado Apure.

Durante el abordaje territorial, Carlos Montilla, director regional del Minec, precisó que la entidad ya suma más de cien mil ejemplares sembrados en diversos municipios para fomentar la biodiversidad y el equilibrio ecológico.

Asimismo, reiteró que el despliegue activo en los siete municipios busca cerrar este 2026 cumpliendo con el estimado anual de más de trescientas veinticinco mil plantas de especies forestales, frutales, medicinales y de conservación, consolidando así las acciones directas de mitigación frente al cambio climático.

Las especies establecidas durante esta jornada cuentan con un periodo estimado de desarrollo de aproximadamente tres meses, tiempo tras el cual sus sistemas radiculares lograrán el anclaje necesario para asegurar la protección natural de los suelos ribereños.

La jornada estuvo dirigida por Carlos Montilla junto a los Bomberos Forestales, Guardaparques, Conare y la Misión Árbol para resguardar los taludes y evitar la erosión en las cuencas del río Apure.