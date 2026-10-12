Activan plan de contingencia por derrumbes en la vía a Choroní

Un operativo de contingencia marítimo y terrestre fue activado por las autoridades del estado Aragua para evacuar a más de 120 vehículos de temporadistas varados en Choroní, tras los severos deslizamientos de tierra registrados en la arteria vial que conecta a esta parroquia costera con Maracay, según informó el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales.

El mandatario municipal detalló que las cuadrillas de infraestructura de la gobernación regional junto a las alcaldías de Girardot y Ocumare de la Costa mantienen desplegada maquinaria pesada en los kilómetros 9 y 10 para ejecutar labores prioritarias de despeje. Morales precisó que, aunque el tránsito en el kilómetro 25 ya fue restituido, la vía principal permanecerá cerrada durante al menos cinco días para atender un total de 14 puntos críticos detectados en alerta roja.

Estrategia de evacuación y abastecimiento

El alcalde Rafael Morales señaló que el plan contempla la apertura temporal de un canal en las próximas horas, con el objetivo exclusivo de permitir el retorno seguro de los vehículos atrapados. En paralelo, para quienes requerían movilidad inmediata, se coordinó una ruta marítima desde Choroní hacia el embarcadero de La Boca, en Ocumare de la Costa, donde se habilitaron unidades de transporte terrestre para trasladar a los viajeros hasta Maracay.

Clave de la emergencia

Las evaluaciones técnicas revelaron desprendimientos en el sustrato rocoso agravados por fallas geológicas locales y la saturación de suelos por precipitaciones. De acuerdo con Morales, las maniobras buscan garantizar también el ingreso continuo de alimentos, combustible y suministros básicos a la población.

Morales enfatizó que, una vez concluido el desalojo de los automotores, la carretera se cerrará nuevamente por completo para continuar las obras de envergadura ante el paso de la onda tropical número 56. Finalmente, la autoridad municipal exhortó a la colectividad a mantener la calma y consultar únicamente los canales oficiales de comunicación.