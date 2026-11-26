Con el fervor religioso que caracteriza a la entidad aragüeña, la comunidad católica conmemoró este jueves 26 de noviembre los 317 años de la aparición de la Virgen de Belén.

La jornada central de este aniversario, declarado día de júbilo no laborable en todo el territorio regional mediante el decreto 5125, marcó el inicio de un proyecto histórico: la colocación de la primera piedra de un nuevo monumento en honor a la patrona y cuarto símbolo oficial del estado.

El acto simbólico tuvo lugar en el sector El Cerrito, en San Mateo, capital del municipio Bolívar, un punto estratégico desde donde la futura imagen mariana podrá ser apreciada por miles de conductores y viajeros que circulan diariamente por la Autopista Regional del Centro, en una ceremonia encabezada por el obispo de la diócesis, monseñor Enrique José Parravano Marino, junto al párroco local, padre Ángel Fernández, y decenas de feligreses que se sumaron al arranque de la obra.

Durante el encuentro, monseñor Parravano destacó que el proyecto busca proyectar la devoción regional hacia todo el país, convirtiendo el monumento en un faro espiritual para quienes recorren la principal arteria vial del centro de Venezuela. Asimismo, subrayó que esta iniciativa fortalecerá el turismo religioso y acercará a nuevas generaciones a una de las tradiciones más arraigadas de la identidad del estado Aragua.

La celebración de este año cobró un matiz doblemente histórico al coincidir con el centenario del Santuario de la Virgen de Belén en San Mateo, marco en el cual las autoridades eclesiásticas realizaron la bendición de las áreas recientemente rehabilitadas del templo, uniendo así el recuerdo de más de tres siglos de fe con los 100 años de trayectoria del recinto sagrado.

La agenda conmemorativa culminó con una solemne eucaristía de acción de gracias, en la que el clero y los devotos elevaron oraciones por la paz y el bienestar de la entidad aragüeña.