Aragua estrena su primer Centro de Bienestar Animal

Con la puesta en funcionamiento de su primer Centro de Bienestar Animal equipado con tecnología de vanguardia, el estado Aragua fortalece su red de asistencia veterinaria para brindar atención médica integral a la fauna doméstica y silvestre, al tiempo que consolida un modelo sostenible orientado a la protección de los animales de compañía y en situación de vulnerabilidad.

El nuevo espacio multidisciplinario, ubicado en el sector Las Acacias de Maracay, cuenta con cuatro consultorios, quirófano, sala de observación, área de profilaxis dental, hotel canino, peluquería, cafetería, zonas de recreación y aulas para la formación. Además, la infraestructura integra murales artísticos orientados a sensibilizar sobre la historia del rescate animal.

La inauguración estuvo encabezada por la gobernadora Joana Sánchez, acompañada por Maigualida Moreno, presidenta de la Misión Nevado, junto a autoridades parlamentarias y voceros del sector animalista. Durante la actividad, Sánchez enfatizó que esta iniciativa consolida las políticas de protección que iniciaron años atrás en el municipio Santiago Mariño, buscando replicar el modelo en otras localidades de la entidad.

Sobre esta iniciativa, la presidenta de Misión Nevado resaltó que Aragua se sitúa a la cabeza nacional en materia de protección animal gracias al despliegue de sus unidades de gestión, un proyecto de referencia para el país que promueve el respeto y el cumplimiento de los derechos de la fauna.

Como parte del esquema de sostenibilidad del centro, los ingresos que se generen mediante sus servicios financiarán un plan masivo de esterilización a nivel regional, priorizando a la población canina y felina en condición de calle o comunitaria.

En el marco del evento, se presentaron los avances del Sistema Aragüeño del Bienestar Animal (SABA), destacando la habilitación de nueve unidades de gestión municipal de las 18 proyectadas, la realización de más de 200 abordajes comunitarios, la aplicación de 19.000 vacunas antirrábicas y la ejecución de más de 1.600 cirugías de esterilización.

Finalmente, se ratificó el avance en la Asamblea Nacional de la Ley para la Protección y Trato Digno de los Animales de Compañía, instrumento legal que busca regular el uso de pirotecnia, sancionar con mayor firmeza el maltrato y erradicar la muerte ilícita de animales en el territorio nacional.