La gobernadora Joana Sánchez ofreció detalles sobre el despliegue de los 414 centros electorales para la Segunda Consulta Popular Nacional 2026. Foto. Gobernación
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Aragua lista para elegir proyectos de 192 comunas

Un total de 414 centros electorales y 456 mesas de votación estarán habilitados para la jornada

Maria Elena Castillo
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Los habitantes de 192 comunas y circuitos comunales del estado Aragua están listos para participar en la Segunda Consulta Popular Nacional 2026, una jornada democrática en la que los propios ciudadanos elegirán y decidirán la ejecución directa de las obras prioritarias para sus sectores.

Para este proceso se habilitarán 414 centros de votación y 456 mesas distribuidas en los 18 municipios de la entidad aragüeña. En total, la población podrá escoger entre 1.306 propuestas postuladas por las propias bases a través de la Agenda Concreta de Acción (ACA).

Dichas propuestas están distribuidas en seis bloques de transformación: 628 proyectos destinados a ciudad y servicios públicos, 353 en el área social, 243 en economía, 65 en ecosocialismo, ciencia y tecnología, 49 en política y 42 enfocados en seguridad ciudadana y defensa.

Asimismo, esta edición contará con la participación pionera de los sectores residenciales organizados en condominios, los cuales dispondrán de centros y mesas de votación asignados para seleccionar planes de beneficio común, ampliando así el alcance de la consulta a miles de familias aragüeñas.

Finalmente, el resguardo del evento estará a cargo de los efectivos del Plan República para garantizar el normal desarrollo del sufragio. Al respecto, la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, extendió una invitación abierta a toda la ciudadanía a sumarse activamente a la jornada, destacando que el objetivo principal es trabajar en unidad para atender las verdaderas prioridades y necesidades de cada municipio aragüeño.

1.306 proyectos prioritarios serán escogidos en los 18 municipios de Aragua. Foto: Gobernación
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