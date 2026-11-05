Aragua refrenda alianza ambiental para resguardar el Henri Pittier

El ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, junto a la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, firmaron un estratégico paquete de convenios entre la cartera ambiental, Inparques y el Ejecutivo regional, orientado a revitalizar el sistema de áreas protegidas de la entidad y posicionar a Aragua como epicentro nacional en la defensa de la fauna silvestre y el turismo sostenible.

La alianza institucional contempla la firma de tres acuerdos clave: un convenio interinstitucional de cooperación y encomienda de gestión, otro enfocado en el desarrollo turístico del Parque Nacional Henri Pittier y un tercero destinado al fortalecimiento del Parque Zoológico Las Delicias.

Estas acciones están dirigidas a potenciar los esfuerzos conjuntos en materia de conservación botánica, resguardo hídrico, rescate de ecosistemas y recuperación de infraestructuras emblemáticas, priorizando la preservación integral del Henri Pittier e incluyendo espacios históricos como el hotel Rancho Grande.

En el marco de esta jornada, las autoridades realizaron una inspección técnica por las instalaciones del Zoológico de Las Delicias en Maracay. Durante el recorrido, Rodríguez y Sánchez formalizaron el bautizo de Maya y Cepe, dos cachorros de león blanco de Timbavati nacidos en cautiverio hace cuatro meses.

El recorrido permitió verificar las óptimas condiciones de salud, la dieta y el espacio asignado a los felinos. Asimismo, el ministro Rodríguez destacó que los acuerdos permitirán consolidar al zoológico como un centro vanguardista de investigación con rigurosidad científica para la conservación de especies amenazadas, destacando el programa de reproducción del jaguar (Panthera onca), felino emblemático de la fauna venezolana actualmente en peligro de extinción.