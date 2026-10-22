Aragua triunfa con dos Premios Nacionales de Turismo

El estado Aragua obtuvo dos galardones y una mención honorífica durante la cuarta edición del Premio Nacional de Turismo, evento organizado por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

En la categoría de Destino Turístico No Tradicional, el reconocimiento recayó sobre el Casco Histórico de la ciudad de La Victoria, municipio José Félix Ribas, tras valorar su relevancia cultural, riqueza arquitectónica y aporte al patrimonio histórico.

Por su parte, la prestadora de servicios Paseos Colonia Tovar, del municipio Tovar, se acreditó la distinción en Calidad de Servicio en Transporte Turístico Terrestre, destacando por sus estándares de atención e itinerarios guiados en la zona.

El cuadro de honores lo completó la especialista María Angelina Velázquez, quien recibió una mención honorífica por su trayectoria en la Carrera Turística, un logro que impulsa las metas fijadas en el Plan de la Aragüeñidad para dinamizar la economía y el turismo regional.

Esta cuarta entrega del galardón, promovida por la cartera turística nacional, busca enaltecer la excelencia, la sostenibilidad y la competitividad en el sector. Con estos nuevos reconocimientos, las autoridades y el sector privado regional reafirman el compromiso de continuar articulando esfuerzos para proyectar a Aragua como uno de los motores turísticos y patrimoniales de mayor impacto en el país.