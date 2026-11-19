Con gran fervor religioso y alegría popular, los habitantes de la localidad aragüeña de Cagua celebraron este miércoles 18 de noviembre el día central de la segunda edición de las festividades en honor a la Virgen de la Chinita.

La jornada se llevó a cabo en el Santuario San José, recinto que reabrió sus puertas recientemente tras culminar las labores de restauración ejecutadas luego del doblete sísmico de junio.

​La organización de esta festividad estuvo a cargo de la Cofradía Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Cagua, consolidando una tradición local que tuvo su origen el 23 de marzo de 2025 con la entronización de la imagen por parte de los Servidores de María de Maracaibo.

Las actividades conmemorativas iniciaron desde primeras horas de la mañana con la apertura del templo a las 6:00 am, seguida por el tradicional Rosario de la Aurora a las 6:30 am.

Posteriormente, a las 7:30 am, el párroco fray Joel presidió la eucaristía matutina. A partir de las 8:00 am, diversas agrupaciones ofrecieron homenajes musicales mientras el santuario permaneció abierto para recibir a los fieles que acudieron a venerar a la patrona zuliana.

Durante la tarde, la feligresía se congregó nuevamente a las 4:00 pm para el rezo del Santo Rosario, dando paso a la Misa Solemne a las 5:00 pm, la cual fue oficiada por monseñor Enrique Parravano.

Al concluir la ceremonia religiosa, la sagrada imagen salió en procesión por las calles del centro de Cagua en un recorrido lleno de entusiasmo y devoción, amenizado al ritmo de la gaita por la agrupación local Los Chiquinquireños de Cagua y otros artistas invitados.

​Entre los asistentes, el sentimiento de gratitud y emoción se hizo sentir.

«Es una bendición ver nuestro santuario restaurado y poder acompañar a la Chinita por las calles de Cagua; esta tradición ya es parte de nuestra identidad», expresó Herminia Díaz, habitante del casco central.

Por su parte, José Luis Méndez, quien acudió junto a su familia, destacó el ambiente de unión: «Vinimos desde temprano a pedir por la salud y el bienestar de todos; escuchar las gaitas y sentir el fervor de la gente te llena el corazón de fe».

Cierre de las festividades

​La programación culminará este fin de semana con una caravana chiquinquireña hacia Rosario de Paya, en Turmero, el sábado 21 de noviembre, y una misa de acción de gracias el domingo 22 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en Fundacagua.

Asimismo, la cofradía invitó a los interesados en sumarse a sus filas a consultar las convocatorias de formación en sus cuentas de Instagram y TikTok bajo el usuario @LaChinitaEnCagua.