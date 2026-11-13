Caminata San Sebastián 2027 comienza preparativos de su 40.ª edición

El comité organizador de la tradicional Caminata San Sebastián presentó oficialmente los detalles y preparativos para la edición 2027, un encuentro que marca cuatro décadas ininterrumpidas de fe, deporte y devoción en el estado Aragua, con un recorrido de 42 kilómetros que partirá desde la alcabala de El Limón hasta la histórica Iglesia San Sebastián Mártir, en Ocumare de la Costa de Oro.

El anuncio se realizó durante un acto cultural en las instalaciones del Centro Comercial Los Aviadores, donde el encargado del comité organizador, Alfonso Guerrero, estuvo acompañado por representantes eclesiásticos, autoridades regionales y un equipo multidisciplinario de más de cien colaboradores que asumen por cuarto año consecutivo la producción de esta cuadragésima edición.

Según explicó el vocero, con el foco puesto en el bienestar y la seguridad de los asistentes, se habilitaron tres modalidades de inscripción ajustadas a distintos presupuestos: Básica ($8), Intermedia ($15) y Full ($28), garantizando en cada alternativa una póliza de seguro con cobertura total y asistencia médica permanente durante todo el trayecto.

Durante la presentación también se develó la franela oficial conmemorativa de los 40 años, una prenda confeccionada con textiles deportivos de alto rendimiento que optimizan la transpiración y la regulación térmica para brindar mayor frescura y comodidad a los caminantes durante el exigente cruce de la montaña.

Guerrero destacó además que, fiel a su esencia solidaria y sin fines de lucro, la Caminata San Sebastián destinará la totalidad de los recursos recaudados por concepto de inscripciones a financiar las obras sociales y el mantenimiento de la Parroquia San Sebastián.

La invitación está abierta para devotos, atletas y público en general que deseen sumarse a esta histórica jornada, formalizando su registro a través del enlace disponible en la biografía de la cuenta oficial de Instagram @42K_CaminataSanSebastian.