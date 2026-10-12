Ciclismo nacional completó con éxito su paso por Aragua

Con total normalidad y una destacada presencia de aficionados a lo largo del trayecto, se llevó a cabo este domingo 11 de octubre la 8.ª y última etapa de la 63° Vuelta Ciclista a Venezuela en el estado Aragua. La actividad estuvo encabezada por Mervin Maldonado, 1.er vicepresidente de la Federación Venezolana de Ciclismo.

La jornada reunió a reconocidos pedalistas y equipos de todo el país, quienes enfrentaron un desafiante recorrido de 166 kilómetros diseñado para poner a prueba la resistencia y estrategia del pelotón en las carreteras aragüeñas.

La competencia inició a las 7:00 de la mañana desde la plaza Sucre de Cagua, en el municipio Sucre. Desde ese punto, la caravana deportiva emprendió su ruta atravesando sectores clave como Villa de Cura en el municipio Zamora, San Mateo en Bolívar, La Victoria en Ribas y Las Tejerías, para finalmente internarse en el municipio Santiago Mariño y culminar la exigente prueba en las inmediaciones de la plaza de las Banderas y el Samán de Güere.

Para garantizar el resguardo de los deportistas y el orden durante la jornada, las autoridades ejecutaron un amplio dispositivo preventivo desde primeras horas de la mañana. El plan incluyó cierres temporales y progresivos en arterias principales como la carretera nacional Cagua-Bella Vista-Villa de Cura, la carretera vieja de San Mateo, tramos de la Autopista Regional del Centro entre La Encrucijada y Las Tejerías, los peajes de la zona, el distribuidor La Julia y la avenida Intercomunal, los cuales fueron reabiertos de manera gradual a medida que avanzaba la caravana.

El despliegue de seguridad estuvo conformado por aproximadamente 882 funcionarios, 40 vehículos, 293 motocicletas, ocho ambulancias y 38 puestos de atención prehospitalaria distribuidos en puntos estratégicos. Gracias a la coordinación de los organismos y a la colaboración de conductores y habitantes, la jornada concluyó con total éxito, consolidando a Aragua como un escenario clave para el deporte sobre ruedas.