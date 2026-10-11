Cierran vía a Choroní tras registrarse tres derrumbes por lluvias

Un cierre total de emergencia en la carretera que conduce hacia Choroní se registró la noche de este sábado 10 de octubre, luego de que se reportaran tres deslizamientos de tierra a la altura de los kilómetros 9, 10 y 25 como consecuencia de las intensas precipitaciones en la entidad.

La eventualidad ocurre horas después de que la alcaldía informara que el paso hacia la costa sería inhabilitado a partir de este próximo martes para ejecutar trabajos de rehabilitación, motivado por las afectaciones sufridas tras el reciente sismo y las lluvias de los últimos días. Sin embargo, la contingencia de esta noche adelantó la interrupción del tránsito vehicular de forma indefinida.

El director regional de Protección Civil en Aragua, Jesús Franco, detalló que comisiones del organismo se desplegaron de inmediato para rescatar a las personas que quedaron atrapadas entre un punto y otro de la arteria vial, trasladándolas a zonas seguras.

Debido a la magnitud del material rocoso y vegetal sobre la vía, el acceso se mantendrá bloqueado durante la noche. Franco precisó que a primeras horas de la mañana de este domingo iniciarán las labores de remoción de escombros con el uso de maquinaria pesada.

Finalmente, las autoridades regionales indicaron que se mantienen en alerta y bajo vigilancia permanente en los sectores más vulnerables de la entidad aragüeña para prevenir y atender cualquier eventualidad generada por el período de lluvias.