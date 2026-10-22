Colapsa local comercial en la avenida Bolívar de Maracay

La estructura de un local comercial ubicado en la avenida Bolívar de Maracay colapsó al final de la tarde de este miércoles 21 de octubre sin dejar víctimas fatales, según el balance oficial presentado en horas de la noche por el Estado Mayor de Sucesos Adversos del estado Aragua.

El secretario sectorial de Seguridad Ciudadana, Jesús Fernández Alayón, informó que en el establecimiento se realizaban labores estructurales sin cumplir con la normativa legal y de seguridad necesaria.

«En este colapso no tuvimos víctimas fatales. Sin embargo, se acordonó el área para asegurarla y se están haciendo las labores necesarias para librarnos de todas las estructuras que quedaron vulnerables y continuar los estudios necesarios, técnicos, sobre el caso ocurrido», puntualizó Fernández Alayón.

Por su parte, el ingeniero municipal de Girardot, José Quijada, detalló que el pasado viernes se había iniciado un procedimiento administrativo sancionatorio contra los propietarios del inmueble por ejecutar obras sin la debida permisología de la Alcaldía.

Quijada explicó que existen elementos probatorios suficientes que demuestran la eliminación de componentes estructurales para ampliar el espacio de los locales, acción que provocó la falla de la edificación.

Asimismo, recordó que desde la semana pasada el lugar ya se encontraba acordonado y con orden de evacuación y prohibición total de actividades hasta que un profesional definiera los lineamientos correctivos.

El colapso de la estructura en el local comercial de la Av. Bolívar se produjo tras la realización de modificaciones

sin supervisión técnica ni permisología legal

Despliegue de seguridad y maquinaria pesada

Durante la noche de este miércoles, maquinaria pesada se desplegó en el centro de Maracay para acometer la remoción de escombros y la demolición de las partes que representan un riesgo.

En el perímetro acordonado se mantiene la presencia activa del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, así como de efectivos de la policía municipal y regional para resguardar la zona.

Las autoridades del Estado Mayor de Sucesos Adversos reiteraron su compromiso de laborar de manera ininterrumpida para garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad de la población aragüeña mientras concluyen las evaluaciones e investigaciones del caso.