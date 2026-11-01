Con misas conmemorarán el Día de los Fieles Difuntos en Aragua

Tres celebraciones eucarísticas especiales se llevarán a cabo este lunes 2 de noviembre en distintos camposantos del estado Aragua para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos.

La jornada religiosa busca brindar a la ciudadanía espacios de encuentro, oración y homenaje a la memoria de aquellos familiares y allegados que han partido.

La programación litúrgica iniciará a las 7:00 a. m. en el Cementerio de Choroní, donde el presbítero Edinson Correa oficiará una misa dedicada a la comunidad de la zona costera, abriendo así un espacio de plegaria colectiva por el descanso eterno de los difuntos de la localidad.

Posteriormente, las ceremonias continuarán a las 9:00 a. m. en el Cementerio Metropolitano, espacio en el cual la liturgia estará a cargo del diácono José Alberto Santos.

El cronograma de actos religiosos culminará a las 10:00 a. m. en el Cementerio La Primavera, con una homilía que será impartida por el padre Giovanni Bravo.

Esta agenda de conmemoración en Girardot es coordinada por la empresa de Funerarias y Cementerios de Maracay (Funcemar). Según destacó su presidenta, Waldy García, estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto de las autoridades locales para acompañar a las comunidades en fechas de alto significado espiritual, garantizando atención integral y espacios de paz.

A estas labores de atención en la región se suma el Cementerio Municipal de La Victoria, cuyos espacios se encuentran totalmente acondicionados para recibir a los visitantes en las mejores condiciones.

Edgar Páez, coordinador de Servicios Públicos y Funerarios de esa localidad, detalló que tras un despliegue de mantenimiento integral que incluyó el embellecimiento de áreas verdes, pintura de fachada y brocales, así como la adecuación de la capilla para la tradicional misa, el camposanto está listo para atender a los deudos este lunes 2 de noviembre.

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