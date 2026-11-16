Un total de siete establecimientos asistenciales pertenecientes a la red pública del estado Aragua, distribuidos en cinco municipios de la entidad, resultaron favorecidos con una reciente jornada de dotación de insumos y tecnología sanitaria.

La entrega de recursos incluyó aparatos médicos especializados, sistemas de esterilización tipo autoclave, equipos de climatización y lencería hospitalaria, diseñados para optimizar los procedimientos clínicos y mejorar las condiciones de atención en hospitales, ambulatorios y centros de diagnóstico integral.

En la capital aragueña fueron favorecidos el Hospital General Regional Dr. José María Carabaño Tosta, recinto que incorporó un nuevo esterilizador a su inventario operativo, y el Hospital Central de Maracay (HCM), donde se dotó con tecnología médica de última generación el servicio de medicina interna, situado en su octavo piso, para robustecer la capacidad diagnóstica y asistencial en el principal nosocomio de la región.

El despliegue de recursos también abarcó otras jurisdicciones clave, beneficiando en el municipio Sucre al Hospital José María Vargas de Cagua, que igualmente recibió un equipo de esterilización, mientras que en el municipio Mariño fueron favorecidos los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) de Paraparal y Valle Lindo de Turmero.

Asimismo, se concretó la entrega de aires acondicionados, colchonetas, almohadas y lencería para los CDI La Aduana y Prado de Paya, sumándose a los equipos de esterilización asignados al municipio Libertador y a la atención brindada a la Clínica Popular Tipo II de El Limón, en Mario Briceño Iragorry.

La gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, supervisó el funcionamiento de estas áreas durante un recorrido por el Hospital Central de Maracay, donde estuvo acompañada por la autoridad única de Salud regional. Durante la inspección, la mandataria visitó el área de cocina del recinto, espacio en el que se elaboran diariamente más de 600 raciones alimenticias y dietas especiales para los pacientes recluidos, reconociendo allí la mística del personal obrero y sanitario.