En Aragua se impulsa la formación tecnológica de la juventud

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt) y la Gobernación del estado Aragua, impulsa la formación tecnológica en las nuevas generaciones con la próxima inauguración del nuevo Centro de Educación Digital Comunitario, que estará ubicado en la comunidad de San Carlos, municipio Girardot.

La información la dio a conocer el ministro para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, quien destacó que en estos espacios «la juventud aragüeña contará con herramientas para formarse en robótica, inteligencia artificial y programación, impulsar el talento local y fortalecer nuestra gran zona de aragüeñidad».

En este sentido, señaló que, tras instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez, se mantendrá este trabajo con la inauguración de nuevos módulos científicos y tecnológicos en el estado «para que el conocimiento y las oportunidades de desarrollo lleguen a cada rincón de la región»

«Nuestro compromiso con el pueblo es inquebrantable. Seguimos trabajando, sin descanso, para acercar el futuro a nuestra gente», añadió el ministro.

La publicación la acompañó con un material audiovisual, donde afirmó que estos espacios estarán dotados con equipos de última tecnología, para así avanzar en los proyectos científicos y tecnológicos que se tienen en la entidad.