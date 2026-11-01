Impulsan producción avícola en el estado Aragua

El ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas, visitó un complejo agroindustrial en el estado Aragua para constatar los niveles de producción avícola en la región.

En sus redes sociales, la cartera de Industrias y Comercio Nacional, precisó a través de las redes sociales que la unidad agroindustrial cuenta «con una capacidad de producción anual de 180.000 toneladas de pollo aprox. y 86.000 pollitos al año, aproximadamente, producidos a través de cinco plantas incubadoras».

La capacidad productiva que es impulsada por el sector público-privado, sigue demostrando que la unión y el compromiso entre los sectores económicos consolidan la soberanía alimentaria del país.

Con estas visitas de inspección, el Ejecutivo nacional reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo el aparato productivo del país, garantizando el abastecimiento de la cesta básica y consolidando el desarrollo económico sustentable de la Venezuela productiva.