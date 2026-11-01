Más de 500 atletas y familias corrieron la 5K de Las Tejerías

La noche de este sábado, las calles de Las Tejerías se llenaron de energía con la realización de la Caminata 5K Night Run, evento deportivo y familiar que reunió a más de 500 participantes provenientes de distintas comunidades locales y de zonas vecinas.

​El banderazo de salida de los cinco kilómetros estuvo a cargo de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, y del alcalde del municipio Santos Michelena, Régulo La Cruz. La travesía arrancó en el peaje de Guayas y culminó en el casco histórico de la ciudad.

Durante la jornada, la mandataria regional destacó que esta iniciativa busca fortalecer la apropiación de los espacios públicos, fomentando la recreación, la salud y el encuentro familiar en el marco del desarrollo de la entidad.

Asimismo, el alcalde La Cruz resaltó el respaldo unánime de comerciantes, trabajadores agrícolas, industriales y familias en favor del sano entretenimiento y la paz social.

Al completar el circuito, los asistentes disfrutaron de un cierre festivo que incluyó sesiones de bailoterapia, música en vivo, además del sorteo de diversos premios.

De esta manera, el evento nocturno reafirma su continuidad en el calendario local como un espacio para la salud y la integración comunitaria.